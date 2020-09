À voir à Fierté Montréal

À l’instar des autres grands évènements estivaux, c’est une année de défis et d’adaptation pour Fierté Montréal. Du 10 au 16 août, l’organisme propose une édition virtuelle, sans défilé ni rassemblements. Chaque jour, le public peut choisir entre plusieurs activités et spectacles virtuels, des vidéos et des DJ sets, diffusés sur les plateformes web et sur les chaînes MAtv et illico sur demande. La Presse a demandé à Sandy Duperval, chanteuse et porte-parole officielle de l’édition actuelle, ainsi qu’au directeur de la programmation de Fierté Montréal, Jean-François Guevremont, de proposer chacun deux évènements à ne pas manquer.