Musiparc : plus de musique et de l’humour

Kevin Parent, Brunot Pelletier, Les Denis Drolet, Réal Béland et plusieurs autres chanteurs et humoristes ont été ajoutés à la programmation estivale du Musiparc. La série de concerts est présentée dans des lieux extérieurs, notamment d’anciens ciné-parcs, et permettra au public d’apprécier le spectacle dans une voiture, en respect des consignes de distanciation sociale.