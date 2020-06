Forcé d’annuler sa programmation en raison de la COVID-19 comme tous les autres festivals qui devaient avoir lieu cet été, le FestiVoix de Trois-Rivières frappe néanmoins un grand coup en lançant la série « Rencontre », deux spectacles-événements uniques qui réuniront sur scène certains des artistes les plus populaires au Québec.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Ainsi, les chanteuses Coeur de Pirate et Marie-Mai et leurs musiciens partageront la scène de l’Amphithéâtre COGECO de Trois-Rivières le 27 juin à 21 h alors que ce sera au tour de Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud et Vincent Vallières d’en faire autant une semaine plus tard. Les spectacles conjoints seront diffusés en direct sur le web et seront disponibles en rediffusion pour 30 jours. Les billets sont en vente sur le site de l’Amphithéâtre COGECO.

En plus d’interpréter des chansons de leurs répertoires respectifs, les cinq auteurs-compositeurs-interprètes ont pour l’occasion retravaillé leur matériel afin de marier leurs différents univers, si bien que certains de leurs grands succès prendront une saveur nouvelle grâce au fruit de ces collaborations inédites. Les artistes en profiteront aussi pour partager anecdotes et histoires de tournées.

Déjà responsable de la réalisation du spectacle de la fête nationale, qui se tiendra le 23 juin sur la même scène de l’Amphithéâtre COGECO, c’est le Mauricien Jean-François Blais qui sera à la barre de la série « Rencontres », qui se veut selon lui « un hybride entre un show de télé et un Facebook Live de haute qualité. »

En entrevue au site sors-tu.ca, le directeur général de la Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières, Steve Dubé, a indiqué que si l’événement connaissait du succès, la formule pourrait devenir une offre complémentaire à la programmation régulière à l’Amphithéâtre COGECO.

En prime, pour les amateurs de la Mauricie, une formule souper spectacle virtuel est proposée dans cinq restaurants de la région, qui offriront des menus spéciaux en formule pour emporter. Les restaurants participants — Le Castel, Le Trou du diable, Le Temps d’une Pinte, Le Rouge Vin et La Maison de Débauche par Le Carlito — offrent tous leur menu au prix de 39 $.

Tous les détails au https://www.amphitheatrecogeco.com/