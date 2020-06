Musiparc : plus de musique et de l’humour

Kevin Parent, Brunot Pelletier, Les Denis Drolet, Réal Béland et plusieurs autres chanteurs et humoristes ont été ajoutés à la programmation estivale du Musiparc. La série de concerts est présentée dans des lieux extérieurs, notamment d’anciens ciné-parcs, et permettra au public d’apprécier le spectacle dans une voiture, en respect des consignes de distanciation sociale.

Alexandre Vigneault

La Presse

Ces artistes s’ajoutent à ceux déjà annoncés parmi lesquels Marc Dupré, Bleu Jeans Bleu, Kaïn, France D’Amour et Brigitte Boisjoli. En plus des humoristes Pierre-Yves Roy-Desmarais et Ouellet, les spectateurs pourront aussi entendre Bobby Bazini, Roxanne Bruneau ou Matt Lang. Les vendredis et samedis, le programme principal sera précédé d’un artiste « découverte ».

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Les Denis Drolet feront partie du volet Humour.

Une centaine de spectacles doivent avoir lieu du 19 juin au 19 juillet dans les cinq Musiparc situés à Québec, Bromont, Gatineau, Mercier et au ICAR de Mirabel. Un seul billet par famille ou groupe (à partir de 74,50 $) est nécessaire, le coût étant calculé par voiture. Ce projet est piloté par Musicor et Gestev.

L’idée de tenir des spectacles ou d’autres types d’événements accessibles en voiture fait son chemin depuis l’annonce, en mai, de la tournée de ciné-parcs des 2Frères. En plus du projet Musiparc, un autre promoteur — celui du Ciné-parc Royalmount — a annoncé son intention de présenter des artistes, des films et d’autres types de rassemblements en plein Montréal sur un site situé à l’angle des autoroutes 15 et 40.