(Québec) Lancée en pleine pandémie, la plateforme du site lepointdevente.com permet d’organiser des évènements virtuels payants. La salle L’Anti de Québec a sauté sur l’occasion en montant une programmation qui donnera l’occasion à des musiciens comme Bernard Adamus et Les Sœurs Boulay de donner un concert sans public dans la salle du quartier Saint-Roch qui sera présenté en direct sur l’internet. Portrait d’une initiative qui a fait boule de neige.

GENEVIÈVE BOUCHARD

Le Soleil

Au moment où les spectacles ont pour ainsi dire disparu, on peut dire que Soufiane Benrqiq a de la chance, lui qui a pu voir en personne Rick Pagano, Pépé et sa guitare et Mononc’ Serge. La liste va sous peu s’allonger pour celui qui manie la caméra installée à L’Anti, établissement accueillant à Québec la série Bar-Spectacle initiée par la billetterie lepointdevente.com.

