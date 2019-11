Bonne nouvelle pour les amateurs de théâtre musical : après Toronto cet hiver, la comédie musicale Hamilton sera présentée du 19 mai au 14 juin prochains au Centre national des Arts d’Ottawa.

Luc Boulanger

La Presse

Les billets seront en vente le 8 février 2020. Marquant un renouveau à Broadway, Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, raconte l’histoire de l’un des pères fondateurs des États-Unis, Alexander Hamilton, mais aussi celle de l’Amérique d’autrefois, dans une forme actuelle et métissée.

Avec une trame sonore mariant le hip-hop, le jazz, le rap, le R&B et le standard des musicals. Depuis sa création en 2015, Hamilton est la production la plus lucrative de Broadway, avec plus de 600 millions US de recettes.

