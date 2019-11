Kinky Boots sera à l’affiche l’été prochain. Dans une mise en scène et une adaptation en français de Serge Postigo,

Luc Boulanger

La Presse

Dans une mise en scène et une adaptation en français de Serge Postigo, la comédie musicale sera présentée au Théâtre St-Denis dès le 11 juin 2020 et à la Salle Albert-Rousseau de Québec à partir du 7 août.

Kinky Boots a été créée à Broadway en 2013. La musique et les paroles sont de Cyndi Lauper, et le livret est de Harvey Fierstein (Torch Song, La Cage aux folles, Hairspray). La production a remporté six prix Tony.

Kinky Boots raconte l’histoire d’une amitié improbable. Charlie Price a hérité de l’usine de chaussures de son père dans une ville de province.

Il sauvera l’entreprise de la faillite grâce à Lola, une flamboyante drag queen qui lui fait miroiter un nouveau et lucratif marché : celui du milieu des travelos.