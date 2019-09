(Toronto) David Foster semble avoir fait un pas de plus vers la concrétisation de ses rêves de Broadway.

La Presse canadienne

Le producteur a confié qu’après des années de tentatives pour lancer une comédie musicale sur scène, il semble maintenant que l’un de ses projets soit en train de prendre forme.

David Foster a précisé qu’il travaillait sur une production du producteur off-Broadway Todd Almond et qui puisera dans son vaste catalogue de succès pop.

Le spectacle est basé sur une histoire de vengeance classique, bien que David Foster ait refusé de nommer le matériel source dans l’espoir de garder la surprise.

Arriver à ce point est une sorte de victoire pour l’homme derrière de nombreux succès tels qu’After the Love Has Gone de Earth, Wind & Fire et collaborateur fréquent de Josh Groban et Michael Bublé.

Il a passé des années à travailler sur une comédie musicale sur Betty Boop qui a stagné à plusieurs reprises. Un autre projet avec Jewel, intitulé Lucky Us, n’a pas non plus pris forme.

Selon David Foster, la nouvelle comédie musicale basée sur ses chansons est arrivée plus récemment et s’est développée plus rapidement que prévu.

« Nous aurons un atelier de deux semaines très bientôt — peut-être même le mois prochain », a déclaré le producteur, âgé de 69 ans, à La Presse canadienne.

David Foster est au Festival international du film de Toronto pour présenter David Foster : Off the Record, un nouveau documentaire sur sa carrière.