La musique en partage

Il faut un peu de tout et d'un peu de tous pour faire un monde. Cet été, notre journaliste parcourt les festivals à la rencontre de ceux et celles qui composent cette mosaïque humaine.

Fébrile ? « Peut-être tantôt, mais là, non », répond-il, foncièrement zen tandis que des gouttelettes s'échappent de la fontaine à laquelle il est adossé et procurent juste ce qu'il faut de fraîcheur. Aujourd'hui, il s'est offert une journée de congé - enfin, presque - pour venir flâner en ville et apprécier le travail de ses pairs.

Alors que le temps file vers l'heure de sa prestation, Yannick Parent commence à ressentir « le thrill ». « J'adore être sur scène. D'arriver à faire danser les gens, y'a rien de plus noble, disait Franz Ferdinand. Et moi, comme batteur, c'est mon rôle de le faire. C'est un feeling vraiment excitant. »

Il y a quelques années, il a eu des doutes, avoue-t-il. « J'étais mêlé. Je remettais beaucoup de choses en question. » Il a donc décidé de remettre de l'ordre dans ses pensées sur les bancs de l'université. Et comme il aimait lire, la littérature s'est naturellement imposée. « Je ne suis pas très carriériste. Mon idée était d'avoir des connaissances dans un autre domaine et sur la vie. Tu comprends beaucoup mieux la société quand tu lis. »

Être musicien est un privilège ; pouvoir partager sa musique, un honneur, a dit un jour Daniel Lanois. « Je trouve que c'est tellement vrai. On l'entend tout le temps, mais je ne sais pas si les gens savent à quel point c'est senti quand un artiste dit à son public qu'il l'aime. »

Ce soir, des gens se déplaceront, et prendront de leur temps et de leur argent pour venir voir son spectacle. « C'est vraiment apprécié. Et je pense que cette reconnaissance est présente pour tous les gens qui font de la scène. »

« Tsé, on parle beaucoup du fait qu'on est dans une société individualiste, dit-il en revenant sur le livre d'Aussant, mais au fond, on rêve un peu tous d'être ensemble. » Et la musique a ceci d'essentiel et de profondément humain : elle est rassembleuse.