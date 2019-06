Cinq festivals incontournables selon MC Gilles

MC GILLES

Collaboration spéciale Chaque été, le Québec vibre au rythme des festivals. Voici cinq événements qui sortent de l'ordinaire.

Festival de la truite mouchetée

Agrandir Festival de la truite mouchetée, de Saint-Alexis-des-Monts PHOTO TIRÉE DU SITE DU FESTIVAL

Saint-Alexis-des-Monts Du 22 au 30 juin Faites de la pêche un prétexte pour visiter un des plus beaux villages du Québec. À distance raisonnable de Québec et de Montréal, Saint-Alexis-des-Monts vous charmera par son cachet ancestral et la magnifique vue sur son lac. Pêcher sans permis, c'est possible, mais seulement pendant la durée du festival. Ne vous inquiétez pas pour le développement durable de l'événement, le lac est spécialement ensemencé de milliers de truites pour la durée du festival. D'ailleurs, des truites sont étiquetées avec des prix associés : 1 truite étiquetée de 1000 $, 2 truites de 250 $ et 10 truites étiquetées de 100 $ ! Bien mieux que la poule aux oeufs d'or. On y trouve également une foule d'activités familiales et les spectacles musicaux sont à l'honneur. En plein coeur de Maskinongé, vous découvrirez qu'il existe un lieu aussi joli que les Laurentides, sans le trafic et la foule urbaine envahissante. http://www.festivaldelatruitemouchetee.com Rodéo du camion

Agrandir Le Rodéo du camion, à Notre-Dame-du-Nord PHOTO DARCY BRISSON, TIRÉE DU SITE DU RODÉO DU CAMION

Notre-Dame-du-Nord Du 1er au 4 août Voici le plus grand rendez-vous des amateurs de courses de camions lourds. Un seul visionnement d'une vidéo YouTube de ces courses folles de 18 roues dans les rues exiguës de Notre-Dame-du-Nord vous convaincra. Vous entendez souvent parler de l'Abitibi, mais plus rarement du Témiscamingue ! Voici l'occasion de visiter ce coin magnifique et méconnu du Québec. Venez vous dépayser dans votre propre pays et constater qu'il est possible de fraterniser, en français et en anglais, avec vos voisins ontariens venus festoyer avec vous. De la boucane à profusion loin des grands centres et de la pollution des villes. https://elrodeo.com Festival du boeuf

Agrandir Le Festival du boeuf, à Inverness PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU FESTIVAL

Inverness Du 27 août au 1er septembre Vous voulez du camping, des rodéos et des spectacles westerns à profusion ? Vous serez servi ! Les rodéos sont présentés dans une enceinte où la proximité est inégalée et le prix des billets est fort abordable. Il y a même une compétition d'hommes forts sur place le dimanche. Et évidemment, le Festival du boeuf ne porterait pas son nom sans le méga Souper à la fesse de boeuf braisée. Bon appétit ! Il y a même, pour les plus nostalgiques, une messe extérieure et une messe country. Sachez d'ailleurs que la messe western est la seule messe où les hommes ont le droit de porter un chapeau, grâce à une dérogation de l'archevêché. https://www.festivalduboeuf.com Le Festival de la vache qui... (St-Mag Fest)

Agrandir Le Festival de la vache qui... (St-Mag Fest), à Saint-Magloire PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU FESTIVAL

Saint-Magloire Du 30 août au 1er septembre Terminez le nom de ce festival qui utilise les trois petits points afin de demeurer politiquement correct. Le moment tant attendu de l'événement ? Le vote - dans un champ quadrillé à la manière d'une carte de bingo géante - sur l'endroit où une vache fera ses besoins... Sept cents « terrains » sont vendus à 5 $ chacun. Le grand prix ? L'équivalent de 700 $ en boeuf ou 500 $ en argent, mais surtout, des tonnes de souvenirs impérissables dans une longue attente haletante. Absurde ? Non ! Tout simplement sympathique. Inventé par les citoyens de Saint-Simon-les-Mines, en Beauce, ce concept loufoque - qui a déjà inspiré Fabien Cloutier pour une de ses pièces de théâtre - ne peut que rendre tout participant heureux. On a évidemment ajouté au fil des années d'autres activités telles que des courses de vieilles voitures, un méga-bingo et des jeux gonflables pour les tout-petits. Seulement pour le nombre d'anecdotes que vous pourrez raconter à vos proches à la suite de cet événement, vous vous devez d'y aller une fois dans votre vie pour pouvoir enfin crier : « J'ai déjà vu ça ! » http://stmagfest.com Festival western

Agrandir Le Festival western de Saint-Tite PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE