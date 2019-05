PY1, le nouveau carré de sable de Guy Laliberté

PY1 est la première pyramide de Lune Rouge. Dans quatre mois, la structure sera démontée, puis réinstallée à Miami, et à New York au printemps prochain.

« La relation est bonne, on travaille ensemble, a-t-il précisé. On discute même avec le Cirque pour qu'il nous représente dans les marchés qu'il a développés. »

La fresque multimédia créée par le metteur en scène Gabriel Coutu Dumont est une réflexion sur la naissance de la vie et une prise de conscience de sa fragilité. Du Big Bang à nos jours. Au-delà des échos se présente comme une fusion des arts graphiques, de la musique et de la technologie.

On parle d'un investissement de 25 millions par pyramide, et de 4 à 5 millions pour créer un spectacle multimédia (5 à 10 fois moins qu'un spectacle de cirque !).

On entre d'abord par une petite pyramide qui sert d'antichambre, puis on emprunte un couloir qui nous mène vers la grande pyramide. Des images animées (parfois abstraites, parfois réalistes) sont projetées sur les quatre murs (transformés en écrans 4K), la musique s'installe, avec des basses qui font vibrer le quadrilatère dans lequel les spectateurs déambulent.

« On assiste à l'émergence d'une nouvelle culture des milléniaux face à la musique et la technologie. Notre objectif est de les connecter entre eux », affirme Guy Laliberté.

Le spectacle de 60 minutes sera présenté cinq fois par jour, six jours par semaine. L'équipe de création menée par Jean Guibert a également prévu sept soirées thématiques dansées animées par des DJ de Montréal (les soirées PY1). Guy Laliberté animera lui-même quelques-unes de ces soirées qui auront lieu les vendredis et samedis soirs.

« La technologie va être la même pour tous les créateurs, mais chacun d'entre eux pourra créer virtuellement ce qu'il veut. Le défi de création est sur le contenu, croit Guy Laliberté. L'espace se transforme aussi en salle de spectacle. Le jour, on aimerait accueillir des groupes de méditation immersive. »

Guy Laliberté, qui parle de cette pyramide comme de son nouveau « carré de sable », dit avoir « un bon feeling » sur l'avenir de ce concept de divertissement basé sur les technologies lancé à Montréal, qui demeure selon lui « le meilleur laboratoire de création au monde ».

Un de ses nombreux défis est de créer de l'émotion. « C'est sûr que c'est un défi, reconnaît-il, mais ça fait partie de notre mission. J'aimerais qu'on soit un peu les gardiens des expériences collectives et humaines dans des environnements technologiques. On ne veut pas que les gens s'isolent, on veut au contraire utiliser la technologie pour les réunir. »

« On a hâte de voir comment ça va être reçu, poursuit Guy Laliberté, qui ne cache pas son enthousiasme pour cette nouvelle aventure qu'il entame à l'aube de ses 60 ans. En tout cas, ce genre de pyramide n'existe nulle part ailleurs dans le monde. On va peaufiner ce spectacle jusqu'à l'automne et puis on va partir à la conquête de la planète, encore une fois ! »