XENOS: le dernier combat d'Akram Khan

Ultime défi d'Akram Khan, XENOS (étranger en grec) ne sera pas le moindre. À 43 ans, le danseur a laissé libre cours à l'imagination de Mirella Weingarten pour lui bâtir un décor en pente qui le plonge au coeur de l'enfer des tranchées de la Grande Guerre. «Tu dois lutter contre les éléments», a lancé la scénographe à l'artiste qui lui a répondu: «Je lutte déjà contre le plus grand des éléments: mon âge! Je combats le temps.»

Avant les balbutiements de XENOS, Akram Khan savait déjà que ce solo serait son chant du cygne en tant qu'interprète. «Je ne veux plus ressentir la douleur. Plus jeune, tu récupères vite, tu peux mieux gérer tout ceci. Mais plus vieux, c'est plus difficile. Je suis fatigué d'avoir toujours mal», explique-t-il à La Presse.

«La pente du décor dans XENOS est très dure sur le corps. J'aurais dû faire ça bien plus tôt!»

Accompagné de cinq musiciens sur scène, Akram Khan recrée ainsi à travers XENOS la souffrance et le sacrifice de milliers de soldats indiens disparus sur le front, dont l'histoire a jusqu'à tout récemment encore occulté l'existence. «Quatre millions de militaires issus des colonies ont été réquisitionnés par les armées européennes et américaines durant la Première Guerre mondiale. Un million et demi d'entre eux étaient indiens. En apprenant récemment cela, je me suis vraiment demandé qui avait écrit l'histoire!», s'insurge l'artiste né à Londres de parents immigrés en 1971 du Bangladesh.

Portés par l'envie de redonner une voix à ces combattants oubliés, Akram Khan et son équipe décident de plonger au coeur des archives de la Première Guerre pour créer XENOS. Ils y dénicheront notamment l'histoire d'un soldat indien arraché à sa carrière de danseur pour aller se battre sur le front.

Le mythe de Prométhée

«Au départ, je voulais créer quelque chose à partir du mythe de Prométhée, personnage de la mythologie grecque [créateur des hommes à partir d'argile qui a volé le feu à Zeus pour le leur donner et les sortir de leur primitivité] dont l'histoire a finalement été absorbée dans l'histoire de ce soldat. Le passé, le futur et le présent ne font qu'un, sont connectés. XENOS est une oeuvre d'art avec beaucoup de mouvements», résume Akram Khan, qui a pu compter sur le soutien de la dramaturge Ruth Little et de l'auteur Jordan Tannahill pour créer cette pièce.