Spectacles de danse: nos incontournables

Chef-d'oeuvre visuel

En première canadienne, l'artiste grec Dimitris Papaioannou présente The Great Tamer à l'Usine C, la semaine prochaine.

Le chorégraphe, qui est aussi bédéiste, a notamment mis en scène les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques d'Athènes.

Sur une scène inclinée aux plaques amovibles s'ouvrant sur les entrailles de la Terre, l'oeuvre - qui a bouleversé le public lors de sa première au Festival d'Avignon en 2017 - offre des tableaux aux effets visuels forts et hypnotiques.

Une fable onirique aux accents cauchemardesques qui entrelace sur scène mythes anciens et modernes, vie et mort, dans ce qui s'annonce comme une des pièces les plus intrigantes et puissantes de la saison.

Du 24 au 27 janvier (supplémentaire le 23 janvier à 20 h), à l'Usine C.