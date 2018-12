Actualiser ou pas Casse-Noisette?

L'an dernier, le New York City Ballet a modifié la scène du «thé chinois» de Casse-Noisette, car elle perpétuait des stéréotypes culturels. À Montréal, le classique de Noël des Grands Ballets canadiens a aussi subtilement évolué au fil du temps, mais son directeur artistique rappelle à quel point il s'agit d'un spectacle intouchable aux yeux de certains spectateurs. Explications et points de vue.

Vanesa Garcia-Ribala Montoya, nommée première danseuse des GBCM l'été dernier, est née à Madrid d'une mère espagnole et d'un père de la Guinée équatoriale. Il y a deux ans, un spectateur a écrit au journal Métro pour dénoncer le fait qu'on l'avait prétendument forcée à avoir les cheveux blonds et le teint pâle. Or, sa peau est métissée et elle arbore une coupe afro platine dans la vie de tous les jours.

À Montréal, la scène du «thé chinois» - tout simplement appelée celle du «thé» - a déjà été modifiée. Pas la chorégraphie, mais les costumes. Exit le chapeau, la fausse moustache, le maquillage exagéré, etc. «C'était bien avant l'article du New York Times», précise Ivan Cavalleri, directeur artistique des Grands Ballets canadiens de Montréal (GBCM).

Rectitude politique pour les uns, enjeu de diversité culturelle pour les autres, faut-il actualiser le grand classique Casse-Noisette? La réponse est plus compliquée que oui ou non...

Version revisitée à Toronto

À Toronto, c'est une version revisitée de Casse-Noisette - mais somme toute assez classique -, signée James Kudelka, que le Ballet national du Canada présente depuis 1995. L'histoire se déroule dans la Russie rurale du XIXe siècle et elle est centrée sur le rêve d'un frère et une soeur, Misha et Marie, qui quittent leur foyer familial pour voyager à travers un monde de merveilles, notamment au royaume de la Reine des neiges.

Le premier danseur Guillaume Côté, qui est associé chorégraphique au Ballet national du Canada, est un habitué du spectacle.

Faut-il actualiser Casse-Noisette, selon lui?

«C'est une belle conversation à avoir, dit Guillaume Côté. Les sensibilités changent. Casse-Noisette est un spectacle familial et inclusif, et il doit le rester. Mais sans changer l'essence de la chorégraphie, pourquoi ne pas faire de petites modifications? On ne perd pas le message ni le fil de l'histoire», fait valoir le danseur étoile qui est originaire du Lac-Saint-Jean et qui assure la direction artistique du Festival des arts de Saint-Sauveur.

Toute modification à un spectacle de ballet doit se faire avec délicatesse, car il s'agit d'une oeuvre d'art, rappelle toutefois Guillaume Côté. «On ne peut pas changer une partition de Beethoven.»

Des changements en cours

Guillaume Côté danse depuis plus de 30 ans. Le profil culturel des troupes de ballet s'est-il diversifié? «C'est une évolution trop lente. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a eu plus de changements dans les trois dernières années que dans les 20 dernières années, note-t-il. Enfin, c'est plus multiculturel. Ça amène des styles et des interprétations différents. Et c'est bien plus intéressant d'avoir des corps de ballet qui représentent la société.»

«Nous venons d'accueillir un jeune danseur d'Afrique du Sud. Or, c'est plate de le citer en exemple et que ce ne soit pas juste normal.»

Depuis sa nomination comme première danseuse des GBCM - une première pour une ballerine qui n'est pas caucasienne -, Vanesa Garcia-Ribala Montoya est un modèle à Montréal. Cet automne, elle a tenu le rôle principal dans L'amant de Lady Chatterley. «Tous les jeunes doivent pouvoir voir des danseurs comme eux», dit-elle.

Il faut être patient. Le ballet demeure marqué par un classicisme par définition, souligne Guillaume Côté. «Et il y a l'image de l'homme derrière la femme fragile.»

Si le ballet est un style de danse «classique» (par opposition à la danse contemporaine, par exemple), il peut évoluer, croit aussi Ivan Cavalleri.

Guillaume Côté souhaite simplement que le débat reste salutaire. «Il faut rester dans le positif et dans le constructif, sans blâmer qui que ce soit et sans déstabiliser les projets de création. Cela prend du temps et de la sensibilité», conclut-il.