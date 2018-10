Virginie Brunelle: trouver son rythme

«J'aime voir l'effort, le chemin du danseur pour arriver d'un mouvement à un autre. Souvent, dans la danse classique, on essaye de cacher cela. J'ai voulu montrer et même exagérer l'effort. Ça salit l'esthétique classique, et c'est ce qui me plaît. Le défi était qu'ils n'essayent pas de tout esthétiser, mais d'être plus crottés!»

Habituée aux formats plus longs, elle a également dû composer avec une contrainte de temps et ainsi créer une pièce de 20 minutes. «Habituellement, je prends le temps de faire évoluer les choses et d'avoir une certaine dramaturgie dans tout ça. Là, c'était vraiment condensé. C'était ma première expérience avec une commande, alors c'est sûr que je n'avais pas envie de me planter», précise-t-elle.

En un battement de coeur

C'est dans une étude californienne sur la synchronisation des pulsations cardiaques que Virginie Brunelle a puisé son inspiration pour créer Beating. «Ils mettaient des amoureux face à face et ils se rendaient compte que les pulsations cardiaques se synchronisaient. J'ai élaboré des images à partir de là, pour faire une pièce en trois tableaux sur la capacité d'adaptation de la fréquence cardiaque. Avec toute cette situation déstabilisante, je ne pouvais pas partir dans une thématique complexe avec trop de recherche. J'ai plus misé sur un leitmotiv qu'est le pouls, la pulsation qui est le fil conducteur. Je me suis concentrée sur la physicalité», explique-t-elle.

La créatrice a choisi trois pièces musicales pour accompagner les trois tableaux de Beating, soit «une pièce de Liszt, moins rythmée au piano pour illustrer le petit côté insaisissable avant d'être capable de synchroniser les battements de coeur. Puis la ferveur sur une pulsation vive sur une musique de Gorecki et enfin Max Richter, pour un contexte plus intime, plus dans l'émotion et plus contemporain», précise Virginie Brunelle.

À quelques jours de la première montréalaise de sa pièce, la chorégraphe a de quoi être nerveuse. Quatre des huit danseurs de Gauthier Dance n'ont encore jamais travaillé avec elle.

«C'était la fin de saison, beaucoup de danseurs ont quitté la compagnie. Il y a donc quatre danseurs sur huit que je n'ai jamais pu coacher. J'ai une répétition d'une heure trente avec eux avant la première. C'est un exercice de lâcher prise!», lance-t-elle en riant.

Virginie Brunelle travaille actuellement sur sa prochaine création qui sera présentée en novembre 2019 par Danse Danse, une pièce pour huit danseurs avec le quatuor Molinari live sur scène. Elle participe également au long métrage de Martin Laroche Le rire. «Il m'a approché pour deux scènes où il y a de la danse. C'est fabuleux de travailler dans son univers», conclut-elle.

Gauthier Dance, du 31 octobre au 3 novembre au Théâtre Maisonneuve.