Platonov amour haine et angles morts: de la vie des insectes

Renaud Lacelle-Bourdon, Samuël Côté, Debbie Lynch-White et Marie-Laurence Moreau dans Platonov amour haine et angles morts.

Le décor est complètement blanc. Les costumes, noirs. Le plancher de bois récupéré fait entendre, au début, l'écho lourd des pas. Voilà un monde inquiet et inquiétant, suspendu dans le vide, superbement habillé par la conception lumière de Cédric Delorme-Bouchard et son pendant sonore de Simon Gauthier.

Dans ce spectacle, il y a beaucoup d'audace, de la truculence. On frôle parfois le burlesque.

C'est baroque et même heavy métal par moments. Ça grince des dents, ça crie et ça rampe. Ce groupe de malheureux vers de terre, mal aimés malaisants, est aussi loufoque que pathétique.

Platonov (Renaud Lacelle-Bourdon) au premier chef. Don Juan de province, manipulateur triste et mourant. Il crève de son incapacité à choisir entre le corps et l'esprit, ses désirs et son intelligence. Sa pensée en spirale entraîne les autres dans la sauvagerie, son corps sensuel les ressuscite un instant, puis les laisse retomber. C'est un monstre, certes, mais aussi une bête affamée, noble parfois.

Charmés, puis courroucés, les moustiques qui s'agitent autour de lui, maîtresses et amis méprisés, sont attirés et repoussés par sa lumière. Ils et elles s'y brûleront tous et toutes. Et même si Triletski, par exemple, essaie d'écraser les blattes durant toute la pièce, il n'y arrivera jamais puisqu'il en est une! Les personnages apparaîtront d'ailleurs, un moment, tels des zombies désarticulés sur scène.