Martin Vachon: comme dans un téléroman

Pendant près d'une heure trente, Martin Vachon enchaîne les anecdotes les plus inusitées de son existence et de sa carrière, archives photo et vidéo à l'appui. Certaines sont beaucoup plus divertissantes que d'autres et le spectacle passe parfois par des sentiers maintes fois empruntés par de nombreux humoristes. Mais le plaisir de Martin Vachon sur scène est contagieux. Son aisance et son assurance sont indéniables.

On fait d'abord connaissance avec Martin le comédien, qui revient sur son audition catastrophique pour décrocher un rôle de danseur nu dans la série télé Cheval-Serpent. Avec autodérision, il enchaîne les blagues sur la taille de son pénis et raconte sa préparation, de sa visite au 281 à la cabine de spray tan. Même si les blagues ne volent pas très haut, on embarque dans son récit, car il est ancré dans la réalité et très bien joué sur scène.

On apprend ensuite à connaître Martin Vachon le conjoint et le père, qui raconte au public les moindres détails de l'accouchement de sa blonde, personnage récurrent du spectacle et qui donne lieu à de bons moments au cours de la soirée. Avec ce sketch, Martin Vachon va inévitablement chercher l'attention des parents dans la salle, qui ont de bonnes chances de se projeter dans son récit.

Un des numéros les plus réussis de la soirée reste l'anecdote sur son mariage alors qu'il convainc sa future femme de se faire remplacer par une cascadeuse pour débouler sur le gazon du haut d'une pente. Non seulement l'anecdote fonctionne, mais le plus drôle est que c'est vraiment arrivé et qu'il montre même la scène filmée ! Même chose avec une publicité pour Nautilus qu'il a tournée en 2006 et qui illustre sa difficulté de dire non dans la vie.

À plusieurs reprises pendant le spectacle, l'humoriste va utiliser des photos ou vidéos projetées sur les écrans derrière lui à la fin de ses histoires rocambolesques, ajoutant vraiment à l'effet comique. Très bonne idée!