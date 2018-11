Bilan: au-delà du réel

Il a changé le monde de Marcel Dubé. Au TNM, sous la signature de Benoît Vermeulen, Bilan s'éloigne du réalisme à l'américaine et de la nostalgie des années 60. Le metteur en scène situe l'univers de Dubé dans une autre dimension. Dans un brouillard visuel et sensoriel, comme si les personnages de Dubé appartenaient plus à l'inconscient collectif qu'au répertoire québécois.

Et pourtant, William Larose, le protagoniste de Bilan, est toujours vivant. Parvenu, arriviste, malhonnête, cet homme riche et puissant, qui fait passer ses intérêts personnels avant tout, est au coeur de la pièce créée sur scène en 1968. Et des «kings» comme lui, il y en a encore pas mal au Québec, en 2018.

Alors si, 50 ans après sa création, la pièce de Dubé nous parle encore, pourquoi Benoît Vermeulen surcharge-t-il autant sa mise en scène?

Pourquoi bombarder le public avec un flot d'images et d'effets impressionnants, certes, mais d'une beauté glaciale? Pourquoi ne pas faire plus confiance à l'histoire et aux personnages?

C'est cette curieuse impression qu'on ressent durant les deux heures de la production du Théâtre du Nouveau Monde, qui rend un beau, mais curieux hommage à Dubé. La distribution est dans l'ensemble solide. Les costumes signés Linda Brunelle sont magnifiques et abondants. Les éclairages d'André Rioux qui illuminent le vaste décor de Raymond Marius Boucher sont soignés. La mise en scène est très ingénieuse. Mais on reste sur sa faim.

Trois parties, trois univers

On pourrait parler de mises en scène, car les trois parties de Bilan nous plongent dans des univers très différents les uns des autres. Vermeulen fait des clins d'oeil à la fois au passé, au présent et au futur, à coups de projections d'archives et d'images de toutes sortes.