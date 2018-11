Chu rendue là de Lise Dion: femme des tavernes **

Si elle semble avoir ravi la majorité des spectateurs assis à nos côtés, elle n'aura pourtant pas réussi à nous convaincre avec cette production qui brosse un portait peu glorieux de la femme sexagénaire moyenne. Vulgaire et quasi grabataire, elle semble déconnectée des femmes de cette génération qui nous entoure.

C'est une Lise Dion radieuse qui a fait son entrée sur scène sur Born This Way de Lady Gaga. Assise sur le bord de la scène pour jaser avec son fidèle public, l'humoriste donne tout de suite le ton à Chu rendue là en feignant de ne plus être capable de se relever. On la retrouve alors exactement là où on l'a quittée il y a sept ans, parlant de son poids, de son âge et de sa relation avec Marcel, devenu depuis son ex.

À un détail près: Lise Dion est résolument plus vulgaire et enchaîne les blagues de pètes en tout genre. Qu'ils soient sonores ou «de noune», ça ne vole pas haut et, surtout, ça s'étire longtemps!

Lise Dion semble avoir opté pour une formule «une ligne, un punch» et ne prend jamais vraiment le temps d'installer réellement un numéro.

Pourtant, de belles occasions se présentent à elle au courant de la soirée, que ce soit en comparant les CHSLD aux prisons ou encore en abordant ce qui reste de nous après la mort. Autant de portes qui se referment aussitôt sur des blagues faciles et déjà vues.

Dans la peau de son personnage de Nancy la coiffeuse, Lise Dion y va de quelques jeux de mots peu élaborés («Mélamine Trump») et d'une blague sur Donald Trump qui «a l'air d'une orange avec du poil».