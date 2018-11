Hotel, du cirque propret

La structure à l'arrière-scène qui délimite trois espaces de jeu est très intéressante et sans doute sous-utilisée. C'est tout de même une belle trouvaille.

Quelques artistes se démarquent. On pense au duo César et Julius, qui depuis sa sortie de l'École nationale de cirque ne cesse d'impressionner. D'abord, ils ont une présence et un charisme naturels, et puis leurs figures de main à main sont vraiment étonnantes. Difficile de les quitter des yeux.

Pour le reste, le jeu théâtral de ces artistes de cirque doués est le plus souvent maladroit et tombe à plat. Le clown et acrobate Antonin Wicky, qui en fait beaucoup trop - dans le genre «slapstick» - parvient à créer malgré tout son cabotinage quelques moments d'humour qui font mouche.

Bien sûr, au fil des représentations, le groupe se soudera, le spectacle se resserrera, le jeu se raffinera même sûrement un peu, mais on regrette qu'Éloize ait opté pour une production aussi sage. Il reste bien sûr la beauté des acrobates et leurs prouesses toujours spectaculaires. Ce n'est pas rien.

Jusqu'au 17 novembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.