Bonjour, là, bonjour: petit Québec

Dans le Québec tranquillement révolutionnaire des années 70, un jeune homme, qui revient d'un séjour de trois mois en Europe, est accueilli en héros dans sa famille détricotée. Le retour de Serge braque les projecteurs sur les liens tordus entre ses quatre soeurs et lui, sous le regard d'un père sourd et de tantes hypocondriaques.

La pièce de Michel Tremblay décrit cette époque charnière où le petit Québec en bavait pour la France avec un très grand F, tout en assumant de plus en plus sa langue vernaculaire et sa singularité nord-américaine. Le Québec naissait au monde, mais dans les cuisines, les salons et les chambres à coucher, ça sentait encore les boules à mites, l'eau bénite et le roast beef trop cuit.

Les classiques de Michel Tremblay sont des pièces d'une construction complexe, inspirées des plus grandes tragédies et tissées de dialogues percutants. Symboles du changement social, les colorés personnages féminins restent néanmoins prisonniers d'un passé lourd de passions étouffées.

Tout cela est respecté dans la mise en scène précise et évolutive de Claude Poissant. Le crescendo est implacable et l'émotion finale, au rendez-vous. Pourtant, la ligne qu'établit le metteur en scène s'accompagne d'une scénographie minimaliste qui nuit, au départ, à l'adhésion du spectateur. Le tout évoluera, heureusement, au rythme du drame.