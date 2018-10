Fiel: jeunesse d'aujourd'hui

Marilyn Perreault réussit avec intelligence son projet probablement le plus ambitieux jusqu'ici. Dans une magnifique mise en scène, elle nous parle - en suggérant plutôt qu'en montrant - d'un sujet brûlant: le viol collectif.

Un bal des finissants. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Après.

Dans Fiel, Marilyn Perreault décrit, à l'aide de flash-back, l'une de ces soirées qui tournent mal, très mal. Le pire cauchemar que peuvent imaginer des parents d'adolescents. Des parents qui ne le sauront peut-être jamais en raison de la violence des gestes, de la honte, des regrets des uns, du blocage des autres.

Les jeunes, eux, en parlent durant des semaines, voire des mois à l'avance. Ils s'y préparent, préoccupés, jaloux, angoissés même. Il y aura de l'alcool, de la drogue et du sexe.

C'est un rituel millénaire de passage à l'âge adulte qui prend pour arène l'école secondaire.

Les beaux smokings et les robes longues n'y changeront rien. Les bonnes intentions céderont vite le pas aux apparences, aux préjugés et, disons-le, aux pires clichés du mâle en rut. Le ballon adoré des gars, le football, prendra la forme d'une jeune fille aux cheveux noirs et à l'accent prononcé qui a le malheur d'être «bonne» à l'école.

La dramaturge et metteure en scène aborde la question avec délicatesse. En danse plutôt qu'en caractères gras. En mots chargés d'allusions plutôt qu'en discours grossiers. Ça fait d'autant plus mal. La violence suggérée s'insinue souvent plus profondément que l'horreur exhibée.

Elle dirige avec doigté six jeunes interprètes qui ont tous les talents, mais qui gagneront en assurance et en précision au fil des représentations.

La partition physique est difficile, parsemée d'embûches, exigeante.