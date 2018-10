Bonne retraite, Jocelyne: famille, tu me tueras

Dur constat

Sous une couche d'amour et d'humanité, le constat du théâtre de Fabien Cloutier est cruel. Il analyse la faillite de nos projets collectifs, la mort du rêve social. C'est le théâtre d'un homme nostalgique du temps où le clan - familial, culturel, social... - était tissé serré.

Au contraire, la famille éclatée de Jocelyne demeure ensemble pour les mauvaises raisons. Chez ces gens-là, on parle constamment sans s'écouter. On étale ses opinions sur tout et sur rien, comme des diplômes et des trophées. On sort les griffes pour défendre son ego, son manque d'estime, sa haine de soi.

Sans réponses

Des siècles de modernité et de connaissances pour en arriver là ? Se déchirer dans des guerres de clans et la peur de l'autre ? Bonne retraite, Jocelyne dresse un sombre miroir de la société. La pièce pose de bonnes questions, sans y répondre, car il n'y a pas de résolution à la fin. Tout le monde quitte la «fête» pour aller se coucher. Jocelyne reste seule avec sa vaisselle à laver et ses rêves évanouis.

Une fin en queue de poisson? Ou un symbole de l'impasse du Québec d'aujourd'hui?

* * * 1/2

Bonne retraite, Jocelyne. Texte et mise en scène de Fabien Cloutier. Coproduction La Manufacture, Théâtre du Trident et Théâtre français du CNA. À La Licorne, jusqu'au 17 novembre. Supplémentaires du 4 au 15 juin 2019.