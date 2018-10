Okinum: libérer le trésor

Les trois parties sont liées par des scènes plus oniriques, voire poétiques, où le personnage en appelle aux forces de la faune, le castor, et de la flore, le bouleau, pour lui venir en aide, pour l'appuyer dans sa quête de soi.

Certaines métaphores sont candides, d'autres plus percutantes. D'ailleurs, la colère refoulée finira par exploser.

Robert Lepage disait, à juste titre l'été dernier, comprendre les doutes des Premières Nations auxquelles «on a tout pris» en Amérique. Avec Okinum, on comprend un peu mieux de quoi il parle, de ce trésor enfoui. Émilie Monnet nous invite à voir, à écouter, à nous recueillir, sans prêchi-prêcha.

Lors de la première médiatique, son jeu, qui souffrait d'un manque d'assurance au début, prenait toute son ampleur à la fin. Le texte affiche quelques répétitions et tournures maladroites, mais la mise en scène est précise, complexe, continuellement soutenue par la magie de Jackie Gallant à la console. C'est un court spectacle son et lumière impressionnant.

Okinum nous parle de passé et d'avenir, de filiation, de résilience et d'affirmation de soi, comme de nation. De l'autre côté de la rivière, Émilie Monnet nous tend la main. On pourra refuser de la prendre, mais on ne pourra plus jamais faire comme si elle, comme s'ils n'existaient pas.

* * * 1/2

Okinum. Texte, mise en scène et interprétation d'Émilie Monnet. À la salle Jean-Claude Germain jusqu'au 20 octobre.