Les flamboyants adieux de Sir Elton John

Sir Elton a offert tout un voyage à travers le temps au cours de ce concert de près de deux heures trente pour lequel il a soigneusement choisi 24 de ses plus grands titres en carrière. Avec Farewell Yellow Brick Road, le chanteur et compositeur britannique de 71 ans revient à la source de son inspiration, Le magicien d'Oz.

Le commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique ne s'est pas fait attendre, commençant son spectacle à 20 h 05 précisément avec Bennie and the Jets. Tout en voix derrière son piano, Elton John était accompagné de six talentueux musiciens (Davey Johnstone, directeur musical et guitariste, Nigel Olsson à la batterie, Ray Cooper et John Mahon aux percussions, Kim Bullard aux claviers et Matt Bissonette à la basse), disposés sur deux étages derrière le maître de cérémonie.

Paré d'un collier de perles, d'un veston scintillant et de ses habituelles lunettes colorées, le mythique chanteur, opéré aux cordes vocales dans les années 80, a poussé la note sans mal tout au long de la soirée. «J'ai choisi des chansons qui ont tant compté dans ma carrière. J'ai dû en laisser certaines», a-t-il lancé avant d'entonner I Guess That's Why They Call It the Blues.

Sir Elton n'aura pas été avare de confidences au cours de sa performance, s'adressant régulièrement au public, notamment pour rendre hommage à son complice de toujours Bernie Taupin, qui a signé les paroles de ses plus grands succès et ainsi contribué aux 300 millions de disques vendus dans le monde.

Le premier frisson de la soirée s'est fait sentir lors de l'interprétation de Tiny Dancer.

La chanson qui a fait vibrer l'amphithéâtre au complet est sans aucun doute Rocket Man, qui s'est terminée par un impressionnant solo de piano comme Sir Elton en a le secret, les yeux fermés.

La virtuosité du musicien impressionne toujours autant, surtout lorsqu'il interprète des pièces comme Levon. Le public s'est d'ailleurs levé pour l'acclamer après ce tour de force musical.

Moments émouvants

Dans un registre plus personnel, le chanteur britannique a offert Someone Saved My Life Tonight, la «chanson la plus personnelle» de Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, dans laquelle il revient sur sa tentative de suicide. Son incontournable ballade Candle in the Wind était accompagnée d'une vidéo de Marilyn Monroe lors de sa toute dernière séance photo avec Bert Stern, filmée par David LaChapelle. Elton John avait réenregistré ce titre en 1997 à la suite de la mort tragique de Lady Diana. Plus de 33 millions d'exemplaires se sont vendus et l'année suivante, le chanteur britannique se voyait anobli par la reine Élisabeth II pour sa contribution à la musique et à certaines oeuvres de bienfaisance.

Sir Elton n'a d'ailleurs pas manqué de souligner son engagement dans la lutte contre le sida avant de chanter Believe, un superbe moment sur fond d'images d'archives de collectes de fonds.

L'icône a enchaîné les succès pour clore la soirée: de I'm Still Standing à Crocodile Rock en passant par Saturday Nights Alright (For Fighting).

Le public est resté debout pour danser jusqu'au rappel, choisi sur mesure pour des adieux tout en émotion. Il y a d'abord eu Your Song, une des plus belles ballades de l'artiste, puis celui-ci a tiré sa révérence en interprétant la superbe Goodbye Yellow Brick Road.

À écouter Elton John remercier son public conquis, on a du mal à croire qu'il lui a réellement fait ses adieux. «La plus belle chose est de jouer pour un autre être humain. J'aimerais vous remercier d'avoir été si aimants et gentils avec moi. Vous allez tellement me manquer», a-t-il déclaré à son public admiratif.

En espérant qu'au terme de ses 300 concerts, en 2020, Sir Elton John aura peut-être changé d'idée...

Dix spectacles ont déjà été ajoutés au Canada en 2019, dont deux à Toronto. S'il revient à Montréal et que vous avez manqué ce spectacle, n'hésitez pas à aller lui faire vos au revoir. On espère toutefois que le niveau du son - beaucoup trop fort - sera quelque peu ajusté la prochaine fois, s'il y en a une.