Les 7 doigts vogue avec Virgin

Après avoir investi le secteur des transports ferroviaire, aérien et spatial, la multinationale Virgin lance officiellement sa division maritime «Voyages». Une flotte de quatre navires de croisière (pour commencer) sera inaugurée en avril 2020 avec la mise à l'eau du Scarlet Lady, qui pourra accueillir 2700 passagers et qui voguera dans les Antilles.

Pour ces croisières destinées à un public adulte - «sans enfants, sans buffet et sans limites» -, Virgin a programmé des spectacles qui se veulent à la fois «intimistes, surprenants, épiques et même étranges».

Les 7 doigts compte parmi les artistes invités sur les navires. Richard Kilman, vice-président divertissement de Virgin Voyages, a expliqué à La Presse avoir eu un coup de foudre pour le collectif de cirque montréalais en voyant son spectacle Traces au festival d'Édimbourg (en 2015). «Je me suis dit: "C'est exactement ce qu'on veut faire!"»

«On veut que le public apprenne à connaître les artistes qui sont sur scène. On veut aussi que les spectateurs aient des interactions avec eux [sur le bateau] et on a senti qu'on pouvait faire ça avec Les 7 doigts.»

Richard Kilman, vice-président divertissement de Virgin Voyages

Le producteur Randy Weiner (Sleep No More) créera un dîner-spectacle - dans le même esprit que Queen of the Night, qu'il avait coproduit au Diamond Horseshoe de New York avec Les 7 doigts.

À deux jours de l'annonce de Richard Branson, président-fondateur, Richard Kilman se trouvait dans les studios des 7 doigts à Montréal, pour voir des extraits de Duel Reality et Ships in the Night, deux productions de 60 minutes mises en scène par les cofondatrices des 7 doigts, Shana Carroll et Gypsy Snider.

Les artistes de Duel Reality, relecture acrobatique de Roméo et Juliette, comptent certains des meilleurs talents des 7 doigts. Parmi eux: Maxim Laurin, Eric Bates, Matias Plaul et Héloïse Bourgeois, qui se sont notamment prêtés à un jeu de «combat de cirque», mardi, au milieu d'une scène rectangulaire où l'on avait planté deux mâts chinois. Tissu, trapèze, planche coréenne seront installés à bord du Scarlet Lady.

Ships in the Night, piloté par Gypsy Snider, emprunte plutôt la forme d'un cabaret musical. Il mettra en vedette dix danseurs et un chanteur. Les deux spectacles des 7 doigts sont en création depuis l'été dernier.

Parmi les autres créateurs invités, on trouvera le DJ et auteur-compositeur Mark Ronson, le metteur en scène de Broadway Sam Pinkleton (Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812), qui créera une pièce intitulée Untitled DanceShowPartyThing et la compagnie PigPen Theatre, qui présentera de courtes formes baptisées Phantom Folktales.

Deux théâtres modulaires

Le premier théâtre a été baptisé The Red Room. Il a été conçu avec l'apport des compagnies invitées. Dans sa configuration classique (théâtre à l'italienne), il comptera 430 sièges. Mais il y aura aussi une scène bifrontale, où les sièges se feront face. La capacité passera alors à 500 sièges. Enfin, il sera possible de faire disparaître tous les sièges pour programmer des concerts ou aménager une piste de danse.

La deuxième salle, The Manor, sera une boîte de nuit construite sur deux étages. Elle pourra accueillir jusqu'à 400 personnes. C'est dans cette salle que sera présenté le dîner-spectacle. Richard Branson a déjà indiqué qu'il fêterait son anniversaire à bord du Scarlet Lady lors du départ du 15 juillet 2020.

Les 7 doigts n'est pas la première compagnie à se lancer dans le lucratif marché des croisières. Le Cirque du Soleil est le partenaire de la société MSC Cruises depuis cinq ans. Cirque du Soleil at Sea a déjà produit deux spectacles pour le MSC Meraviglia (Viago et Sonor). Deux nouvelles pièces acrobatiques seront créées le mois prochain à bord du MSC Bellissima (Syma et Varélia). Le Cirque produira au total huit spectacles en mer.

En 2014, Moment Factory avait également annoncé un partenariat avec la Royal Caribbean. La société multimédia, qui s'est fait connaître grâce à ses effets visuels (notamment dans les spectacles de tournée de Madonna, de Justin Timberlake et de Nine Inch Nails), a conçu entièrement la pièce Starwater, présentée à bord du navire Quantum of the Seas, un spectacle avec 16 danseurs, des chanteurs et des musiciens.