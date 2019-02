Martin Petit et Louis-José Houde plagiés par Gad Elmaleh?

La chaîne YouTube CopyComic publiera ce midi une nouvelle vidéo consacrée à Gad Elmaleh dans laquelle on retrouve notamment d'étranges similitudes avec des numéros de Martin Petit et de Louis-José Houde. Le mystérieux « justicier de l'humour » a offert en primeur à La Presse ce second montage.

La semaine dernière, CopyComic publiait sur sa chaîne YouTube un montage vidéo qui comparait des numéros d'humoristes comme George Carlin, Steven Wright, Dana Carvey, Dany Boon, Titoff, Martin Matte et Patrick Huard à ceux de Gad Elmaleh. Le mystérieux « justicier de l'humour », qui sévit sur YouTube depuis l'automne 2017, n'en a pas fini avec Gad Elmaleh et propose aujourd'hui une seconde vidéo qui souligne des similitudes avec des numéros de Dave Chappelle et Louis C.K., mais également de Martin Petit et Louis-José Houde.

Un confrère avait tiré la sonnette d'alarme auprès de Martin Petit au sujet de Gad Elmaleh il y a quelques années en lui disant qu'il se serait inspiré de son sketch sur les poissons qui figure dans son premier spectacle, Grandeur nature (2000). Mais il n'avait encore jamais vu les deux numéros juxtaposés. « Vieux ris, vieux écris ! Je réagirais plus fortement si j'étais en tournée avec ce numéro par exemple », lance Martin Petit en entrevue avec La Presse.

« Il n'y a rien que tu peux faire. Je suis hautement mal à l'aise pour lui. Il veut tellement être populaire qu'il lui reste moins de temps pour être créatif », ajoute l'humoriste.

« Quand la fin justifie les moyens, l'éthique est plus lousse ! Gad n'a jamais eu la réputation d'être un auteur doué dans le milieu de l'humour. Il n'y a pas tant de déception. » - L'humoriste Martin Petit

Louis-José Houde fait également partie des artistes qu'on retrouve dans le montage de CopyComic. Son numéro sur un père distribuant des tapes à ses enfants alors qu'il est au volant de son véhicule, tiré du spectacle Suivre la parade (2008), figure lui aussi dans la vidéo. Contacté par La Presse, Louis-José Houde n'a pas souhaité commenter.

Jointe à plusieurs reprises, l'équipe de Gad Elmaleh n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. L'humoriste français n'a d'ailleurs fait aucun commentaire depuis l'éclatement de l'affaire, la semaine dernière. CopyComic a-t-il décidé de lui consacrer une seconde vidéo afin de le faire enfin réagir ?

« YouTube me limitant à 15 minutes par vidéo, et ayant beaucoup de "curieuses similitudes" sur Gad Elmaleh, au fur et à mesure, j'ai constaté qu'il y aurait de quoi faire au moins deux vidéos. Il n'y a pas de calcul ici. Je sors les choses quand elles sont prêtes », précise CopyComic.

De nombreuses réactions

Devant les troublantes ressemblances montrées du doigt par CopyComic, le Bordel Comédie Club a décidé de bannir l'humoriste français de l'établissement de la rue Ontario. Alors qu'il tente de mettre en lumière de possibles cas de plagiat depuis l'automne 2017, CopyComic se réjouit de cette nouvelle, car il s'interrogeait depuis un bon moment sur l'absence de conséquences et de réactions au sein de l'industrie de l'humour.

« La médiatisation de la vidéo sur Gad Elmaleh est importante, mais si c'est simplement un buzz passager, cela ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi il est intéressant de constater qu'une réaction concrète a eu lieu avec le Bordel Comédie Club. En bannissant Gad Elmaleh, ils envoient un message clair : peu importe qui vous êtes, l'important, c'est ce que vous faites. C'est un symbole fort ! Le plus connu des humoristes français qui est identifié comme un plagiaire par un lieu dédié à l'humour : voilà (au-delà du buzz) la vraie réaction intéressante suite à la vidéo. »

Invité à l'émission de radio La soirée est (encore) jeune, sur les ondes d'Ici Première, Patrick Huard (dont un numéro aurait été repris par l'humoriste français) en a profité pour lancer une flèche à Gad Elmaleh.

« Cette semaine, je me suis dit : "Je vais me venger, je vais lui voler des jokes." Puis là, j'ai fait : "Ah ! il n'en a pas." » - Patrick Huard, à propos de Gad Elmaleh, à l'émission La soirée est (encore) jeune

Dans l'émission Les Terriens du samedi ! pilotée par Thierry Ardisson sur C8, le Français Yann Moix a décerné un « Moix d'or du rire jaune » à Gad Elmaleh tout en lisant une chronique assassine à son sujet.

« Faire rire avec l'humour d'autrui, c'est un peu comme faire jouir avec le sexe d'un autre. C'est un manque de respect, non pas pour le public. Le public, lui, s'en fiche. On lui donne à rire, il rit. Ce n'est pas un manque de respect pour le plagié. Pour le plagié, c'est un honneur ! » Mais selon le chroniqueur, « c'est un manque de respect pour soi-même », a lancé Yann Moix avant de conclure : « Mais Gad Elmaleh reste quand même un génie. Il parvient à ne faire rire que lui-même avec l'humour des autres. »

À l'automne 2017, le mystérieux CopyComic avait déjà suggéré dans une vidéo précédente que Gad Elmaleh aurait plagié un sketch de Jerry Seinfeld. L'humoriste français avait alors expliqué qu'il s'inspirait de son idole. À la suite de la publication, la semaine dernière, de la vidéo consacrée à Gad Elmaleh, Jerry Seinfeld a écrit un message de soutien à son confrère sur Twitter : « J'ai rencontré Gad Elmaleh il y a 12 ans et j'ai instantanément reconnu un vrai comédien. Allez le voir, il est brillant », a-t-il précisé.