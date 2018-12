Agenda culturel: la semaine idéale du Nouvel An

JOSÉE LAPOINTE

La Presse En panne d'idées pour une sortie culturelle en cette fin d'année ? Notre journaliste vous présente ses choix.

Les Tireux d'Roches Le groupe trad originaire de Saint-Élie-de-Caxton fête cette année son 20e anniversaire. Après avoir tourné en France et au Québec, les cinq musiciens s'arrêteront sur la scène du Ministère pour une soirée électrique au cours de laquelle ils interpréteront entre autres les pièces de leur plus récent disque, Tarmacadam. Avec plus de 1000 spectacles derrière la cravate, Les Tireux d'Roches, c'est du gros plaisir garanti. OÙ ? Au Ministère QUAND ? Le 29 décembre

Agrandir Mononc'Serge Photo FRANCOIS ROY, archives La Presse

Mononc' Serge et WD40 Pour une soirée aussi rock and roll qu'irrévérencieuse, Mononc' Serge présente sa « propagande rétro-progressiste » aux Foufs, le 30 décembre. Le spectacle Les Fêtes révolutionnaires conservatrices sera fait sûrement en grande partie des chansons de son plus récent album Révolution conservatrice (eh oui), mais également de son vaste répertoire - Mononc' Serge vogue en solo depuis une vingtaine d'années maintenant et compte 12 albums à son actif. En première partie : WD40. Il devrait y avoir pas mal d'action. OÙ ? Aux Foufounes électriques QUAND ? Le 30 décembre

Agrandir Les groules Le Vent du Nord et De Temps Antan présentent leur spectacle SOLO. Photo fournie par Sixmédia

La veillée de l'avant-veille C'est une tradition depuis 22 ans : une soirée toute trad qui lance les festivités du Nouvel An avec panache. Cette année, les groupes Le Vent du Nord et De Temps Antan présenteront intégralement en première partie leur spectacle SOLO - dès 20h30 -, le cirque Alphonse ira de deux numéros, et le calleur-gigueur Erick Tarte se joindra à tous les musiciens pour la suite de la soirée à partir de 22h30. Une veillée qui risque de finir tard. OÙ ? Au Club Soda QUAND ? Le 30 décembre

Agrandir Hubert Lenoir Photo Bernard Brault, archives La Presse

Le Party du Nouvel An 2019 Les activités organisées par Montréal en Fêtes dans le Vieux-Montréal depuis le 20 décembre se termineront en beauté avec ce spectacle extérieur dans le Vieux-Port, qui est en train de devenir une tradition. Pendant cette soirée animée par l'humoriste Neev défilera une brochette d'artistes franchement alléchante issue de la relève, soit Hubert Lenoir, Lydia Képinski, Andréanne A. Malette, Roxanne Bruneau, Afrikana Soul Sisters et Émile Bilodeau. Ça promet. OÙ ? Au Vieux-Port de Montréal QUAND ? Le 31 décembre

Agrandir AMÉ, David Jalbert, Paul Piché, 2 Frères, Laurence Jalbert et Olivier Martineau Photo fournie par Local9

Le party de famille de 2 Frères On peut difficilement trouver plus chaleureux qu'Érik et Sonny Caouette. Normal qu'ils aient eu envie de réunir une foule d'amis pour leur réveillon du jour de l'An qui se déroulera à la Place Bell, à Laval, rien de moins. Le 31 décembre, Paul Piché, Guylaine Tanguay, Laurence Jalbert, AMÉ, Les Denis Drolet, David Jalbert et l'humoriste Olivier Martineau veilleront donc avec 2 Frères jusqu'au coup de minuit... et probablement plus. OÙ ? À la Place Bell QUAND ? Le 31 décembre

Agrandir Le spectacle Hommage à Vienne Photo Todd Rosenberg, fournie par Attila Glatz