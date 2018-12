Gala Les Olivier: François Bellefeuille part favori

Moins d'un an après la vente de Juste pour rire, c'est un milieu de l'humour fort qui célébrera ses artisans, dimanche, à l'occasion du 20 e gala Les Olivier coanimé par Philippe Laprise et Pierre Hébert.

Ce dernier, également en nomination pour l'Olivier de l'année, constate toujours une certaine effervescence dans l'industrie.

« Quand mon spectacle est sorti, il y avait 45 spectacles d'humour en même temps, raconte-t-il. Les gens venaient me voir en me disant :''La semaine passée, je suis allée voir Mariana Mazza et ça m'a donné le goût d'aller voir un autre show''. La meilleure chose pour un spectacle d'humour est un autre bon spectacle d'humour. »

Au titre d'Olivier de l'année, il se dispute le trophée avec six autres humoristes : François Bellefeuille, Jérémy Demay, Katherine Levac, Mariana Mazza, François Morency et Laurent Paquin. Le public aura jusqu'à 21 h 30 pour élire son favori.

François Bellefeuille domine les nominations, avec pas moins de cinq mentions pour son spectacle Le plus fort au monde.

Il est talonné par Katherine Levac (Velours) et Laurent Paquin (Déplaire), tous deux en lice dans quatre catégories.

Pour le prix Découverte de l'année, il faudra surveiller Sam Breton, Yannick de Martino, Les Grandes Crues, Maude Landry et Philippe-Audrey Larrue St-Jacques.

Au total, quinze statuettes seront remises pendant le gala, qui sera diffusé sur les ondes de Radio-Canada à compter de 20 h.