 La succession de Michael Jackson poursuit HBO pour 100 millions 

La succession de Michael Jackson passe à l'attaque et intente une poursuite de 100 millions US contre HBO, qui doit diffuser le documentaire Leaving Neverland les 3 et 4 mars.

Ce film en deux parties, présenté en première à Sundance en janvier, repose sur le témoignage de deux hommes qui affirment avoir été abusés sexuellement par la star dès l'âge de 7 ans et 10 ans.

La poursuite s'appuie sur une clause de non-dénigrement incluse dans un contrat que HBO aurait signé en 1992 pour obtenir le droit de diffuser Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour, selon le Hollywood Reporter et The Guardian.

Une scène de Leaving Neverland ferait référence aux enfants emmenés lors de cette tournée.

La succession soutient que Michael Jackson est innocent et rappelle qu'il a été acquitté en 2005 lors d'un procès médiatisé. - Alexandre Vigneault