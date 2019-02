L'auteure, compositrice et interprète Marie-Mai devient marraine de Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille.

Dans ce rôle, Marie-Mai rencontrera au cours des trois prochaines années les enfants et les familles de Leucan aux quatre coins du Québec à travers différentes activités organisées à leur attention.

Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan, affirme que l'organisme est grandement privilégié de pouvoir compter sur Marie-Mai à titre de marraine. Elle ajoute que sa générosité, son authenticité et sa proximité avec le public québécois font d'elle une ambassadrice exceptionnelle pour sensibiliser la population aux défis que doivent surmonter les familles dont un enfant est atteint de cancer.

L'artiste âgée de 34 ans avait entamé un engagement auprès des enfants atteints de cancer en 2017.

Dans un communiqué, elle affirme que lors de ses tournées, elle a rencontré plusieurs enfants atteints de cancer et leur famille et avoir constaté le travail de terrain abattu par Leucan. Elle ajoute que lorsqu'elle a eu son premier enfant, il y a deux ans, elle a ressenti l'urgence de vouloir faire une différence non seulement en aidant avec sa musique et ses paroles, mais aussi avec ses actions.

Cette annonce survient alors que Marie-Mai présente une série de trois spectacles, de jeudi à samedi, au Centre Bell à Montréal. Elle se produira ensuite le 2 mars au Centre Vidéotron, à Québec.

Les prochains événements majeurs au calendrier de Leucan sont le Défi ski Leucan, les 16 et 30 mars prochains, le Défi têtes rasées et le Camp Vol d'été Leucan-CSN en juillet et 4 août.