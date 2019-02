Adam Levine réanime #freethenipple

«Le torse masculin n'est pas considéré comme une partie intime et sexuelle de l'homme, poursuit-il. Il peut donc s'afficher publiquement, sans risque de commettre l'infraction d'indécence publique.»

«La différence entre le sein découvert de Janet Jackson et le torse nu du chanteur tient au fait que, dans la plupart des lois répressives en Amérique du Nord, le sein féminin est considéré comme un organe sexuel, si bien que celui qui le touche sans consentement de la femme commet une agression sexuelle.»

Au Canada, est-ce qu'une femme peut avoir la poitrine dénudée dans un lieu public? L'avocat Jean-Claude Hébert explique que «l'État ne peut imposer une norme de moralité publique et sexuelle, sans quoi il y a atteinte à l'exercice et la jouissance de la liberté individuelle, notamment la liberté d'expression». En d'autres mots, il n'y a pas de loi qui empêche les femmes d'être torse nu, par exemple dans un parc. Par contre, chaque municipalité peut avoir ses propres règlements sur la question... Et chaque personne pourrait se tourner vers la justice pour défendre son droit d'être seins nus en public. «En général, les juges anglophones semblent plus libérateurs des moeurs. Triste à dire pour les francophones, si c'est le cas. C'est finalement une question de contexte», di t Me Jean-Claude Hébert.

La journée Go Topless se déroule aussi à Montréal depuis quelques années. Voici quelques personnes qui participaient, en 2016.

Dans le Code criminel

Le Code criminel interdit les «actions indécentes» dans un lieu public, mais sans préciser exactement de quoi il s'agit. Les tribunaux ont déterminé qu'une action, pour être indécente, doit «dépasser les normes de tolérance de la société canadienne». En 1996, la Cour d'appel de l'Ontario avait créé des remous en décidant que le fait pour une femme de se promener la poitrine dénudée en pleine ville par une journée chaude ne constituait pas une action indécente. Bref, tout est affaire de contexte.

«Le double standard est précisément cette différence dans la loi entre le traitement fait à un mamelon masculin et féminin. C'est pour ça que Go Topless existe. Nous luttons contre cette discrimination à la télévision, dans les médias sociaux, à la plage, à la piscine publique, au parc...», explique Nadine Gary, présidente de Go Topless.

La journée «Go Topless»

Vers la fin d'août (plus précisément, le dimanche le plus proche du 26 août, qui est la journée de l'égalité des femmes aux États-Unis), GoTopless.org organise des événements pour revendiquer que les femmes aient les mêmes droits constitutionnels que les hommes d'être torse nu en public. Depuis quelques années, l'événement a lieu un peu partout dans le monde, dont à Montréal. Sa présidente Nadine Gary cite le chef spirituel de cette organisation, Raël: «Aussi longtemps que les hommes puissent être torse nu en public, les femmes devraient avoir le même droit constitutionnel. Sinon, les hommes devraient aussi se couvrir la poitrine», a-t-elle répondu par courriel à La Presse.

Les débuts de #freethenipple

En 2012, la réalisatrice Lina Esco commence à travailler sur son documentaire Free The Nipple, où un groupe de femmes se promènent seins nus à New York pour protester contre les tabous sociaux. À cette époque, a-t-elle expliqué au Huffington Post, il était illégal pour une femme de dénuder sa poitrine en public dans 37 États, et même d'allaiter dans cinq d'entre eux.

«Il y a tellement de lois contre le corps des femmes et presque aucune contre le corps des hommes. Dans les années 1900, des milliers d'hommes ont été arrêtés, car ils refusaient de porter un maillot d'une pièce. Ce n'est qu'en 1936 que quatre hommes de Coney Island ont combattu la loi avec succès. Bien évidemment, le fait que le juge soit un homme a aidé. Ils ont aujourd'hui ce droit parce qu'ils se sont battus pour l'avoir.»