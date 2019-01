Fanny Bloom a subi une opération à la gorge

«Les parathyroïdes, c'est 4 petites glandes nichées sur la glande thyroïde. Donc dans la gorge. J'peux te dire que mon niveau de stress de penser qu'on irait m'ouvrir là était assez dur à gérer», écrit-elle.

Après avoir passé une semaine à l'hôpital pendant les Fêtes, Fanny Bloom explique qu'elle va très bien: «J'ai arrêté de prendre les médicaments et on prend des prises de sang souvent pour être certain que ça continue de bien aller. Sinon y paraît qu'à date, le reste est beau. Je suis en santé. Je serai suivie tous les ans pour être sûre qu'il n'y a rien», dit-elle.

Dans la même publication, elle a annoncé qu'elle s'est mariée avec son amoureux Thomas à Las Vegas, sans témoin.

«Je veux aussi vraiment faire le plus gros câlin à mon amoureux, qui a dormi à mes côtés pendant les 7 nuits d'hospitalisation. Qui s'est réveillé avec moi à chaque fois que quelque chose n'allait pas, à toutes heures. Qui m'a flatté les cheveux pour m'endormir. Qui m'a aidé à m'habiller. Qui est allé me chercher des cafés au lait à la cafétéria tous les matins (props à la caf du CHUM, pour vrai je suis impressionnée) et qui m'a rassurée comme personne, dans le silence, parce que souvent c'était ça qui m'allait le mieux», explique Fanny Bloom.

À cause de son opération, quelques spectacles de sa nouvelle tournée ont été reportés. Rappelons qu'elle a sorti récemment un nouvel album, Liqueur.

Pour lire le statut sur son compte Facebook: https://www.facebook.com/fannybloom/posts/2146320172094669?__tn__=K-RH-R