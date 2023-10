Miss Americana

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Lancé sur Netflix en 2020, le documentaire Miss Americana a dévoilé un côté de Taylor Swift que l’on n’avait jamais vu. On y constate sa grande solitude, sa vulnérabilité, son côté robuste comme son côté fragile. De nombreux moments de sa carrière sont abordés, mais de sa perception (par exemple, une jeune femme de 19 ans qui gagne un prix Grammy et se retrouve ridiculisée par un homme deux fois plus vieux qu’elle durant un discours de remerciement). Plus intime que bien des documentaires biographiques du genre, Miss Americana participe à cette image d’authenticité que dégage Taylor Swift.

Nashville

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Taylor Swift au Centre Bell en 2011

Taylor Swift, au mitan des années 2000, était encore loin de représenter cette figure de la culture pop à laquelle tant de gens semblent vouer un culte aujourd’hui. Elle a d’abord été cette jeune et ambitieuse chanteuse country établie à Nashville. Son évolution musicale a fait d’elle une artiste qui a pu s’inscrire dans la durée : au gré de ses albums, Swift a toujours su offrir une proposition différente de la précédente, entre l’acoustique de ses débuts (Taylor Swift, Fearless, Speak Now), sa conversion à la pop (Red, 1989), ses essais avec des sons inspirés du hip-hop (Reputation) et de l’électropop (Lover) ou son passage par l’indie folk (folklore, evermore).

Oeufs de Pâques

PHOTO CHRIS PIZZELL, INVISION, FOURNIE PAR L’ASSOCIATED PRESS Les billets pour le film de la tournée Eras sont vendus 19,89 $ en admission générale (soit 1989, sa date de naissance et le titre d’un de ses albums) et 13,13 $ pour les enfants (son nombre fétiche).

Qui n’apprécie pas une chasse aux indices ? La chanteuse est une experte dans l’art de dissimuler des œufs de Pâques un peu partout (ses vidéoclips, ses publications, ses paroles). « Il en existe des milliers, a-t-elle déjà dit en entrevue. Il y en a que les gens n’ont toujours pas trouvé. Il faudra des décennies avant que les gens les trouvent tous. » Quelques exemples :

Des messages codés dans les livrets de ses premiers albums, cachés dans la taille des lettres

Les billets pour le film de la tournée sont vendus 19,89 $ pour les adultes (soit 1989, sa date de naissance et le titre d’un de ses albums) et 13,13 $ pour les enfants (son nombre fétiche)

Le titre de l’album Lover révélé dans le décor du clip de la chanson Me !

Neuf émojis d’arbre pour annoncer son neuvième disque, l’album-surprise evermore

Phénomène

PHOTO ROBYN BECK, AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Swift en 2016

Pourquoi Taylor Swift est-elle devenue cette année la figure la plus importante de la culture populaire ? Alors que les tendances éphémères sont devenues centrales à notre consommation culturelle, dans cette ère où la viralité fait le succès, Taylor Swift ramène au goût du jour l’idée d’un amour collectif dirigé vers un seul artiste. Ce monopole, que tenaient à leur époque Michael Jackson, Elvis ou les Beatles, cause un intérêt exponentiel : plus Taylor Swift semble susciter de l’intérêt, plus les gens qui ne s’y intéressaient pas sentent le besoin de se pencher sur son cas, plus elle gagne en popularité. C’est ici la magie (et le piège) de la culture pop.

Questions

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Swift, lors des MTV Video Music Awards au Prudential Center à Newark, au New Jersey, le 12 septembre

Il y a quelque chose de très ludique dans l’écoute des chansons de Taylor Swift. Parce que son écriture est rarement cryptique, mais qu’elle ne nomme jamais ceux dont elle parle (à part un certain John (Mayer) dans Dear John), elle laisse beaucoup de place à l’interprétation dans ses paroles. Et s’il y a quelque chose que les admirateurs de Taylor Swift aiment, c’est bien lire les messages cachés de leur idole.

Réenregistrements

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après une dispute avec le propriétaire de la maison de disques Red Machine, Scooter Braun, concernant les droits de propriété sur ses six premiers albums, Taylor Swift a trouvé une solution inédite (et plutôt brave) : réenregistrer de nouvelles versions de ses disques. Depuis 2021, elle fait ainsi paraître les Taylor’s Versions des albums, qui comprennent des chansons inédites. Les ventes de ces disques surpassent chaque fois les ventes initiales.

Swifties

PHOTO SARA NAOMI LEWKOWICZ, THE NEW YORK TIMES Des Swifties

S’il fallait donner une seule raison pour expliquer le phénomène qui entoure Taylor Swift, un mot suffirait : Swifties. L’armée d’admirateurs de l’auteure-compositrice-interprète est dévouée et fidèle. La plupart ont grandi avec elle et ses chansons. Leur attachement à la chanteuse et à son œuvre l’a menée où elle est aujourd’hui. Ils achètent ses albums, ses billets de concert, sa marchandise, ils inondent les réseaux sociaux d’information la concernant, ils entretiennent une discussion constante autour de ses faits et gestes. Tant qu’il y aura des Swifties, Taylor Swift gardera une place au sommet.