Amitié

Si certains ne s’intéressent qu’aux histoires d’amour de Taylor Swift, ses fans savent ce qui compte le plus pour la chanteuse : son groupe d’amies. Selena Gomez, Gigi Hadid, les sœurs Haim, Blake Lively ou encore Sophie Turner (avec qui elle a été vue récemment, quelques jours après l’annonce du divorce entre Turner et celui qui fut aussi l’amoureux de Taylor, Joe Jonas)… Swift est bien entourée et met de l’avant ces précieuses amitiés, un rappel constant qu’à travers les histoires de cœur, la sororité triomphe (comme nous le rappellera toujours l’iconique vidéoclip de la chanson Bad Blood).

Bracelets

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Des fans de Taylor Swift s’échangent des bracelets avant la représentation du film de Taylor Swift.

Tout est parti d’une chanson. « Everything you lose is a step you take/So make the friendship bracelets/Take the moment and taste it », prêche la chanteuse dans la pièce You’re on Your Own, Kid, tirée de son dernier album, Midnights. Ses fans l’ont pris au pied de la lettre. À ses concerts, c’est devenu un rituel de s’échanger des bracelets d’amitié sur lesquels sont inscrites des paroles de chansons ou encore des références à Taylor Swift.

Léa Carrier, La Presse

Controverse

Quelques controverses qui ont marqué la carrière de Taylor Swift.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Septembre 2009 : pendant que Taylow Swift fait son discours de remerciement après avoir reçu le prix du meilleur vidéoclip de l’année aux MTV Video Music Awards, Kanye West monte sur scène et dit que Beyoncé aurait dû recevoir le trophée.

PHOTO EVAN AGOSTINI, INVISION, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS 2016 : Kanye West sort la chanson Famous, où il fait référence à Taylor Swift et à leur querelle. Dans une entrevue, Kim Kardashian affirme que Swift a accepté que ces paroles se retrouvent dans la chanson et que l’appel a été enregistré. Quatre ans plus tard, l’enregistrement est dévoilé : Taylor Swift n’a en fait jamais approuvé les paroles « I feel like me and Taylor might still have sex/Why ? I made that bitch famous ».

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE SCOOTER BRAUN 2019 : la dispute entre Taylor Swift et Scooter Braun concernant les droits de propriété sur ses albums prend une tournure inattendue. Lors de la vente de la maison de disques, Swift tente de les acheter, mais ils sont plutôt vendus au nouveau propriétaire, Braun, qui les utilise ensuite sans le consentement de la chanteuse.

IMAGE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE TAYLOR SWIFT Été 2020 : la sortie des albums surprises folklore et evermore, à deux semaines d’intervalle et sans préavis, a permis de tourner tous les projecteurs sur Taylor Swift cet été-là.

IMAGE TIRÉE DE TWITTER Mars 2021 : « Tu passes à travers plus d’hommes que Taylor Swift », lance un personnage de la série Netflix Ginny et Georgia, à la blague, dans un des épisodes. La principale concernée n’entend pas à rire.

IMAGE TIRÉE DE TWITTER Janvier 2022 : le musicien Damon Albarn accuse Taylor Swift de ne pas écrire ses chansons elle-même ; elle lui répond dans un tweet : « J’étais une grande admiratrice de toi jusqu’à ce que je voie ça. J’écris TOUTES mes propres chansons. Tu n’es pas obligé d’aimer mes chansons, mais c’est vraiment fou d’essayer de discréditer mon écriture. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE TAYLOR SWIFT Novembre 2022 : la vente des billets pour la tournée Eras est un fiasco, en raison d'une mauvaise gestion de Ticketmaster. « Nous leur avons demandé à plusieurs reprises s'ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu'ils le pouvaient », a lancé Swift, déçue, le lendemain de la vente.













Dessner

PHOTO KEVIN MAZUR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Laura Sisk, Jack Antonoff, Taylor Swift, Aaron Dessner et Jonathan Low, aux prix Grammy en 2021

La collaboration de Taylor Swift avec le respecté Aaron Dessner (membre de The National), à partir du somptueux folklore, en 2020, est un véritable tournant dans la carrière de la chanteuse ; leur première chanson ensemble, Cardigan, a été un succès immédiat. Elle s’est ensuite poursuivie sur ses deux albums suivants, tous largement acclamés. Swift sait bien s’entourer : elle travaille depuis maintenant 10 ans avec le brillant réalisateur Jack Antonoff, un autre magicien dont la touche élève l’œuvre de la chanteuse. Ses récentes collaborations avec Justin Vernon (Bon Iver), au fil des ans, ont également fait des étincelles, avec les populaires chansons exile (folklore) et Renegade, une collaboration au projet de Dessner et Vernon, Big Red Machine.

Eras

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Taylor Swift lors d’un spectacle de la tournée Eras

C’est la tournée dont tout le monde parle actuellement. Elle est si courue qu’il est presque impossible d’y assister. La mise en vente des billets la première fois a d’ailleurs causé un crash de la plateforme Ticketmaster, qui a enregistré les plus grandes ventes en une seule journée pour un artiste. La tournée Eras, c’est : un spectacle de trois heures, avec pas moins de 44 chansons présentées en 10 actes et une production à couper le souffle que seuls des stades peuvent accueillir. Durant ces concerts, Taylor Swift visite tout son répertoire, soit les différentes « ères » de sa carrière.