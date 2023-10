Folkore

L’album-surprise folklore, gagnant du prix Grammy du meilleur disque de l’année en 2021, a lancé l’ère folk de Taylor Swift, mais a aussi amorcé le moment dont nous sommes témoins actuellement, soit son monopole de l’espace culturel pop. Coécrite avec Aaron Dessner et Jack Antonoff (qui l’ont coréalisée), ainsi que Bon Iver (sur la pièce exile), cette œuvre épurée et sophistiquée lui a permis de se réinventer et de conquérir un plus large auditoire. Deux semaines plus tard, la chanteuse a fait paraître la suite de folklore, evermore, à laquelle ont collaboré Bon Iver, Haim et The National. C’est un sans-faute pour Swift cette année-là, puisque ce deuxième album surprise est aussi reçu avec grand enthousiasme par la critique comme par les fans.

Générations

PHOTO SARA NAOMI LEWKOWICZ, THE NEW YORK TIMES Laura James et sa fille Samantha Blackwood, 13 ans, deux grandes fans de Taylor Swift

Il n’y a pas d’âge pour aimer Taylor Swift. De jeunes enfants comme des adultes peuvent y trouver leur compte (et pas seulement des parents forcés d’assister aux concerts ou d’écouter les albums dans la voiture). La variété des genres de ses albums le permet. Son côté accessible, tant dans ses chansons que dans sa personnalité, l’explique également. Tout comme le fait que la chanteuse soit une artiste qui carbure à l’émotion, un langage universel. N’ayant jamais attiré de grandes controverses qui ont terni son image, Swift est facile à aimer et accessible pour la majorité des gens.

Histoires

IMAGE REPUBLIC RECORDS, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Sa plume est plus mature et engageante sur ses récents albums, comme evermore.

Taylor Swift a plusieurs fois été décrite comme l’une des grandes auteures-compositrices de son époque. Sa plume est plus mature et engageante sur ses récents albums, une évolution qui a consolidé son statut de grande parolière. Son style d’écriture, le rythme qu’elle y insuffle, l’architecture de ses morceaux, sa prose narrative aussi simple qu’agile et futée : les critiques s’accordent souvent à dire que les paroles de Taylor Swift, qui s’apparentent à des confessions de journaux intimes ou à des histoires de romans d’amour, font sa force.

Image

PHOTO VALERIE MACON, AGENCE FRANCE-PRESSE Des affiches du film de Taylor Swift à Los Angeles

Taylor Swift est aussi une grande femme d’affaires qui a vite compris l’importance de son image. Sa stratégie publicitaire comporte des campagnes traditionnelles en ligne, mais repose également sur ses apparitions publiques, ses prises de position, son lien avec ses admirateurs, à qui elle s’adresse souvent directement. Taylor Swift donne l’impression d’être authentique et accessible : elle est celle que certains voudraient être et celle avec qui d’autres voudraient être amis.

Justin Trudeau

CAPTURE D’ÉCRAN

« Je connais des endroits au Canada qui adoraient te voir », a écrit Justin Trudeau dans un message adressé en juillet à Taylor Swift sur le réseau social X. On ne saura jamais si l’intervention du premier ministre a eu quelque chose à voir avec les six concerts à Toronto ajoutés à sa tournée un mois plus tard. Une chose est sûre, l’influence de la chanteuse dépasse la sphère musicale. Féministe engagée, Taylor Swift est une alliée considérable des démocrates, capable de mousser la campagne d’un candidat et d’augmenter le nombre d’électeurs par milliers grâce à une seule publication sur les réseaux sociaux.

Karma

PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA Scooter Braun, ex-gérant de Taylor Swift

Si certains (des hommes surtout !) ont tenté de blesser Taylor (en lui brisant le cœur, en la ridiculisant dans une chanson ou en cherchant à prendre possession de son répertoire), celle-ci connaît bien le pouvoir du karma, qu’elle influence elle-même pour prendre sa revanche (voir lettre R). La querelle avec Kanye West et le conflit avec son ancien gérant Scooter Braun (deux antagonistes dont la carrière chute tandis que celle de Swift est en plein essor) semblent être au cœur de la chanson Karma, où elle explique avec insolence qu’elle sait que l’univers se chargera de ceux qui l’ont heurtée.

Levier

PHOTO SARA NAOMI LEWKOWICZ, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Une fan de Taylor Swift au milieu d’amateurs de football, lors d’un match entre les Jets de New York et les Chiefs de Kansas City, au MetLife Stadium, à East Rutherford, au New Jersey, le 1er octobre

Tout ce que la chanteuse touche se transforme en or. Après son apparition à l’un des matchs du joueur de football Travis Kelce – sa nouvelle flamme –, les ventes de son maillot ont explosé de 400 % ! Si les analystes estiment que sa tournée Eras dépassera le milliard de dollars, elle pourrait générer près de 5 milliards de dollars en dépenses de consommation aux États-Unis seulement, selon une étude citée par Forbes. Déjà, certaines villes qui ont accueilli la mégastar ont vu leur économie stimulée par l’afflux de fans dans les hôtels et les restaurants.

