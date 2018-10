Amy Winehouse en hologramme le temps d'une tournée mondiale

La célèbre chanteuse est décédée en 2011 à l'âge de 27 ans d'une surdose d'alcool.

Son hologramme sera accompagné sur scène par des musiciens et des choristes en chair et en os.

Elle interprétera quelques-uns de ses plus grands succès, dont Rehab, Back to Black, et Valerie.

Son père, Mitch Winehouse, a déclaré que sa famille était «ravie» de «pouvoir continuer à célébrer la vie et le travail d'Amy».

Tous les revenus recueillis par la famille dans le cadre de la tournée seront versés à la Fondation Amy Winehouse.