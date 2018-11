Alexandra Stréliski: l'émotion avant tout

Composés pour piano seul, les extraits des albums Pianoscope et Inscape ont été écoutés plus de 29 millions de fois sur les plateformes d'écoute en continu. Pendant deux semaines consécutives après sa sortie au début d'octobre, le deuxième opus d'Alexandra Stréliski a occupé la première place des ventes sur le marché québécois.

Comment peut-on interpréter ce succès populaire pour le moins atypique?

«Mon équipe et moi nous en étonnons encore, répond humblement la pianiste et compositrice. Il y a d'abord une connexion du coeur, j'ose croire. Je pense avoir rejoint les gens dans leurs émotions, sûrement dans leurs références musicales. Les émotions transmises par de la musique atonale, ça marcherait pas mal moins!»

Aussi accessible soit-elle, la redécouverte de la musique instrumentale est un facteur important, pose la principale intéressée. D'où cette déferlante de pianistes qui se posent sur des millions de listes d'écoute - Chilly Gonzalez, Agnes Obel, Nils Frahm, Jean-Michel Blais et tant d'autres...

«Le grand public avait perdu contact avec les émotions que génère la musique classique, car cette musique a été longtemps associée à l'élitisme et la rigidité.»

«Je ne l'affirme pas avec totale certitude, mais j'ai l'impression que des émotions dormantes se réveillent à l'écoute de ma musique, estime-t-elle. Cette expérience-là renaît. Ma musique est un peu comme du pop classique. Si c'est de la musique du passé? Je ne crois pas... et je m'en câlice un peu.»

«Romantique dans l'âme»

Née d'une mère québécoise et d'un père français aux lointaines origines polonaises, Alexandra Stréliski a commencé le piano à 6 ans. Préadolescente, elle composait déjà des mélodies et des harmonies.

«C'est la manière dont je m'exprime, mais j'ai eu un parcours assez classique; j'ai étudié le piano à McGill et à l'Université de Montréal. Je n'étais pas une excellente lectrice de partitions, ce n'est pas naturel chez moi. Ce n'est pas comme ça que je vis la musique, c'est beaucoup plus fondé sur l'improvisation et la spontanéité. Je compose à partir d'une émotion avant que se précise la forme musicale.»

La musicienne de 33 ans se dit «romantique dans l'âme».

«J'aime Chopin, Liszt, Brahms, Tchaïkovski, Rachmaninov, mais aussi la musique impressionniste de Ravel, Satie ou Debussy, ou encore celle des compositeurs de musiques de films - John Williams, Michael Nyman, Philip Glass, Hans Zimmer, Alexandre Desplat, etc. J'ai joué tous les compositeurs classiques, j'ai plutôt choisi de composer.»

À l'université, toutefois, elle a choisi de ne pas étudier la composition.