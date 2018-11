Dans le train des Trois Accords

Commotion - tiré de la chanson Commotion (Sur le ponton)

De Tout nu sur la plage à Les dauphins et les licornes, Les Trois Accords aiment les refrains bizarres à chanter. Commotion (sur le ponton) n'y fait pas exception. Cette mélodie a été composée d'abord pour le spectacle de Martin Matte, mais Simon l'aimait tellement qu'il a fini par lui écrire des paroles. «Elle a eu un long chemin.» Comme le groupe, d'ailleurs, qui n'a jamais voulu se séparer. «Je serais super déçu si les gars me disaient que ça ne leur tente plus, dit Simon. C'est tellement cool.» Surtout qu'ils ont trouvé un équilibre parfait en étirant leurs tournées sur trois ans. La prochaine commencera d'ailleurs après Noël. «On aime donner un moment aux gens pour qu'ils écoutent l'album», dit le guitariste Alexandre Parr.

Stationnement - tiré de la chanson Tout le monde capote

«J'aimais le riff de cette chanson, qui n'était pas plus que ça au début, dit Simon. Puis la direction est arrivée en studio, on lui a donné un côté B-52's, on l'a construite ensemble.» Cela s'est déroulé dans un studio de Saint-Zénon, dans Lanaudière, avec à la réalisation, pour la quatrième fois, Gus van Go et Werner F. Si les réalisateurs new-yorkais ont pas mal souffert de l'absence de WiFi, leur apport se fait sentir partout, dont sur cette chanson «irrévérencieuse». «C'est notre chanson engagée!», rigole Alexandre Parr. Le résultat de cet «été à Saint-Zénon», sans moustique mais avec invasion de fourmis charpentières, est un album très percussif, constate Charles. «C'est pour ça qu'il donne l'impression qu'on monte dans un train.»

Bactérie - tiré de la chanson Bactérie #1

Simon Proulx raconte qu'il voulait faire à la fois «une toune de motivation et de destruction de l'humanité». «C'est un peu contre nature, ce qui explique le sentiment bizarre qu'elle nous fait ressentir. La bactérie, je trouvais que c'était la chose la plus fine qui pouvait faire cet effet.» On le voit, l'absurde reste une de leurs caractéristiques. «C'est notre collaborateur!», dit Pierre-Luc. Tout n'est pas absurde ou drôle dans leurs chansons, tient à préciser Simon. «Notre but est surtout que les gens se disent: "Je n'ai jamais entendu ça."» Charles opine. «C'est l'angle qui est spécial.» «Mais l'absurde, c'est encore ce qui me fait le plus rire, ajoute Simon. Ça apporte une intelligence, même si beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte!»

Automobile - tiré de la chanson Automobile

Automobile est une chanson d'espoir brisé (oui, oui!) dans laquelle on peut encore une fois apprécier le talent de mélodiste de Simon Proulx. Sa méthode? «C'est assez simple. Comme je n'ai pas full mémoire et que je n'enregistre rien, si une mélodie me reste dans la tête après six mois, c'est que c'est vraiment bon.» Ce mélange d'humour et de mélodies imparables a fait des Trois Accords un groupe intergénérationnel. «On parle autant à une gang de filles universitaires sur la brosse qu'à un quarantenaire qui vient nous voir avec son kid », constate Charles. Simon est d'accord. «Si tu fais de quoi d'original et d'intelligent et que tu t'appliques, il n'y a pas de raison que ça ne touche pas plein de gens d'âges différents.»