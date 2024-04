Tel que son titre l’indique, Hit Me Hard and Soft, troisième album de Billie Eilish, promet de secouer ses auditeurs puis de les caresser.

C’est du moins ce que mentionne le communiqué de Universal Music envoyé lundi midi. On y souligne aussi qu’il s’agit de son œuvre la plus audacieuse autant en ce qui a trait aux paroles qu’à la musique.

Rappelons que le premier album de la Californienne, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, qu’elle a lancé à seulement 17 ans, avait remporté le Grammy de l’album de l’année, en 2020. Le suivant, Happier Than Ever, sorti l’année suivante, avait obtenu une citation dans la même catégorie.

Son frère, Finneas, a une fois de plus coécrit et coproduit l’album qui sera offert sur toutes les plateformes d’écoute en continu ainsi qu’en format physique le 17 mai.