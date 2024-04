Artisan de l’ombre et collaborateur de longue date de Fred Pellerin, le multi-instrumentiste a décidé de prendre la parole. Cet album, qui va du trad au slam, est inclassable et sans compromis.

Jeannot Bournival fait partie des artisans de l’ombre de l’industrie de la musique québécoise depuis 20 ans. Le multi-instrumentiste, réalisateur et compositeur y a occupé à peu près tous les postes possibles, mais on le connaît beaucoup pour sa collaboration de longue date avec Fred Pellerin : c’est dans son studio Le Pantouf, à Saint-Élie-de-Caxton, qu’il a réalisé tous les albums de son ami conteur.

Depuis deux ans, le fidèle accompagnateur semble avoir besoin de prendre enfin la parole. Après un premier album de chansons, Avec vue sur l’amer, sorti en mars 2023, il revient déjà avec Confiture printemps comète moustache molle. Un titre pour le moins curieux, mais qui sied parfaitement à cet album inclassable et original.

L’album s’ouvre avec Cassette vierge, texte court et punché qu’il récite en boucle sur un fond extrêmement percussif, et qui donne le ton pour la suite : le voyage sera chargé et poétique. Jeannot Bournival s’abreuve autant dans le trad que dans le jazz ou la musique contemporaine, va du conte au slam en passant par l’humour noir, et c’est en mélangeant tous ces ingrédients qu’il a créé onze pièces assez uniques, un peu étranges, qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser.

Sur plusieurs chansons, l’utilisation judicieuse des cuivres vient ajouter une autre dimension – sa version lente de Paradis City de Jean Leloup est franchement étonnante ! Mais en fait, chaque fois qu’on a l’impression qu’on a saisi son univers, l’auteur-compositeur-interprète vient nous surprendre avec un nouvel élément : de la guitare saturée ici, une valse au piano pour alléger un peu là, puis un slam folklorique – oui oui, ça se peut, il l’a fait avec Shirley – ou du folk psychédélique – magnifique Le voyage d’hiver.

Qu’il chante ou qu’il récite, Jeannot Bournival a toujours cette voix grave un peu écorchée, qui le place quelque part entre Plume et Fred Fortin. Le chanteur peut être émouvant quand il parle de la fin d’un amour (Poussière de nous) ou dissipé quand il raconte l’histoire d’un croque-mort qui boit des shots de fort (L’embaumeur de bonne humeur), mais cette voix particulière ajoute une couche à l’ambiance sombre et décalée de ce disque très bien écrit, très ciselé, même si on pourrait lui reprocher d’abuser des jeux de mots.

Confiture printemps comète moustache molle est clairement l’album d’un artiste qui a réfléchi longtemps à son métier et à la manière dont il avait envie de le pratiquer. Et qui a fabriqué exactement l’album qu’il voulait faire, sans compromis. C’est quand même rare.

Extrait de Le voyage d’hiver

