Comme ses représentants se plaisent à le dire, Canicule n’est pas un groupe. C’est plutôt une énergie, souvent chaotique, qui, une fois canalisée sur beats, devient le véhicule d’une multitude de réalités. Entrevue avec quatre des Boyz.

Nous rencontrons Shreez, Tizzo, Le Ice et Moto au Club Soda, où ils seront de retour le 22 juin pour un spectacle dans le cadre des Francos. Soft, Salgrimo, Peeda, YoAlain ! et Chiko se joindront à eux afin d’offrir une prestation qui sera sans contredit incandescente.

Quoique moins frénétique que Canicule vol. 1, paru il y a près de cinq ans, Boyz, lancé ce vendredi, ne manque pas de morceaux qu’on imagine déjà provoquer d’incontrôlables mouvements de tête, de bras et de pieds chez les auditeurs rassemblés. Croise les doigts, Fais vite, Piloter, Prix et Do Sum sont au nombre des 17 pièces qui devraient provoquer cet effet. La majorité d’entre elles ont justement été créées alors que les artistes et leurs amis étaient réunis.

« Il y a des chansons qu’on a faites avec 15 personnes dans la maison ! Et par maison, je veux dire condo, un 4 et demi », indique Shreez, qui détaille la scène : « On dit “Chut !” quand on veut enregistrer. » « C’est l’été, on ferme le AC pour ne pas faire de bruit. Tout le monde a chaud », ajoute Moto. « Mais ils comprennent parce qu’ils savent ce qu’on fait et ils apprécient », complète Le Ice.

Canicule a pu procéder de la sorte grâce à un « studio mobile », répondent en chœur les rappeurs.

On est plus libres avec le home studio. On a fait des chansons chez lui, chez moi, chez Tizzo, dans des Airbnb. Même en voyage, on l’apporte. N’importe quand, si quelqu’un a quelque chose à dire, il peut le dire. Si la chanson leur parle, ils rentrent dessus. C’est comme ça qu’on a fait l’album au complet. Shreez

Ainsi, 11 titres sur Boyz comptent plus de deux MC. La variété des voix et des cadences est l’une des forces de l’œuvre, presque entièrement produite – avec brio – par Alain. « Il est le chef d’orchestre, indique Shreez. C’est lui qui décide comment ça se passe et qui nous enregistre. Je l’appelle Maestro ! » Razor a composé deux beats, dont l’envoûtant de Risk, qui se démarque par son refrain accrocheur et l’enchaînement de cinq couplets.

Donner à « tout le monde »

En dépit de la spontanéité de son enregistrement, Boyz est un album structuré que Canicule n’hésite pas à qualifier de « plus mature ». Il reste que les récits de la rue, les techniques en cuisine illicite et les bénéfices du succès sont toujours racontés sans détour, ce qui devrait rassurer les puristes.

Pour ceux qui pourraient être choqués par ces thèmes et les termes employés pour les dépeindre, Le Ice suggère d’être « ouvert d’esprit ». Shreez offre une réponse davantage pratico-pratique : « Si c’est trop cru, tu passes au prochain morceau. » « Il y a plein de chansons sans mauvais mots : Facile, Dans les airs, Palais des congrès. On a des fans qui aiment quand c’est vraiment sale, cru, et il y en a qui aiment plus doux. On donne à tout le monde. Je fais attention, parce que mon fils de 7 ans connaît toutes les chansons par cœur. Quand il y a une chanson trop vulgaire, il dit “non, pas celle-là”. »

Les années ont effectivement permis de gagner en maturité. Et, près de cinq ans après le Prix de la chanson SOCAN de l’année pour On fouette, de Tizzo, Shreez et Soft, Canicule s’estime sur « le bon chemin ». « Ça nous a ouvert des portes for real, on continue d’utiliser ça », reconnaît Shreez. Tizzo profite du moment pour confier qu’il ne sait plus où est le gros chèque en carton qu’on lui a remis. Shreez lui assure qu’il est chez un ami et Moto confirme qu’il est toujours en bon état, malgré les déménagements.

Chaotique, mais organisé, grâce à une profonde amitié.

Au Club Soda, le 22 juin

