Le directeur artistique Renaud Loranger a dévoilé cette semaine la programmation du populaire festival de musique classique, qui sera lancé le 6 juillet par Nicolas Ellis et l’Orchestre de l’Agora à l’Amphithéâtre extérieur Fernand-Lindsay.

Au total, ce sont 14 concerts qui ont été programmés sur le site enchanteur de Joliette. Outre l’Orchestre de l’Agora, on pourra y voir, entre autres, les Violons du Roy, le quatuor Diotima, l’Orchestre baroque de Fribourg et les Grands Ballets canadiens (qui danseront sur la Cinquième de Beethoven).

Rafael Payare et ses musiciens de l’OSM feront sentir leur présence cet été avec quatre concerts. Ils interpréteront le poème symphonique de Richard Strauss, Also sprach Zarathustra (19 juillet) ; une soirée Tchaïkovski et Rimski-Korsakov avec le pianiste israélien Yoav Levanon (20 juillet) ; Le boléro, de Ravel et Poème pour violon et orchestre d’Ernest Chausson (2 août) ; et la Symphonie no 7 de Mahler (3 août).

De son côté, l’OM, dirigé par Yannick Nézet-Séguin clôturera le festival le 4 août avec l’opéra Aida de Verdi. Quelques jours avant, YNZ dirigera le pianiste Marc-André Hamelin qui interprétera les deux concertos pour piano de Franz Liszt, ainsi que des œuvres de Brahms, Ouverture académique et Symphonie no 4 (28 juillet).

Cinq concerts ont également été programmés dans les églises historiques de la région de Lanaudière, et six autres « hors les murs », où l’on pourra notamment voir la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter interpréter un répertoire de musique folklorique suédoise (25 juillet). Elle sera également à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay le 27 juillet pour interpréter des chansons de Barbara, Michel Legrand, Léo Ferré, Charles Trenet et Georges Moustaki.

Consultez le site du Festival de Lanaudière