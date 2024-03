(Phoenix) Bruce Springsteen et le E Street Band sont revenus sur scène mardi soir au Footprint Center de Phoenix dans une reprise triomphale de la tournée mondiale qui avait été reportée.

Ross D. Franklin Associated Press

En septembre, le célèbre chanteur de 74 ans avait annoncé que sa tournée serait reportée à 2024, citant les conseils d’un médecin alors qu’il se remettait d’un ulcère gastroduodénal.

Lors du spectacle de mardi soir, le « Boss », vêtu d’un jean foncé et d’une chemise en flanelle à carreaux rouge, avait l’énergie d’un homme de la moitié de son âge. Le concert de 29 chansons a duré un peu moins de trois heures et le chanteur n’a montré aucune fatigue ; il dansait, jouait de l’harmonica et a même déchiré sa chemise à la fin du spectacle.

Springsteen a brièvement parlé à la foule de sa maladie avant de jouer sa dernière chanson, I’ll See You In My Dreams, en solo sur scène.

« Phoenix, je tiens d’abord à m’excuser s’il y a eu un inconfort, car nous avons dû déplacer le spectacle la dernière fois […] J’espère que nous ne vous avons pas trop dérangé. »

Cette année a été particulièrement difficile pour Springsteen. En plus de ses problèmes de santé, sa mère, Adele Ann Springsteen, que l’on voyait fréquemment danser lors de ses spectacles, est décédée en janvier. Elle avait 98 ans.

L’édition 2024 de la tournée a commencé à Phoenix et se terminera le 22 novembre à Vancouver, après plusieurs soirs dans des salles canadiennes. Le « Boss » doit d’ailleurs se produire à Montréal le 31 octobre et à Ottawa le 9 novembre.

La tournée se déplacera dans 17 pays, lors de 52 dates, y compris une représentation spéciale le 15 septembre où Springsteen sera la tête d’affiche du festival Sea.Hear.Now dans sa ville natale d’Asbury Park, au New Jersey.