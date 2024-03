Sans tambour ni trompette, la chanteuse Jennifer Lopez a annulé les sept dernières dates de sa tournée nord-américaine. Aucune raison n’a été évoquée, mais ces annulations surviennent alors que les ventes de billets tardent à décoller.

Le magazine Entertainment Weekly a révélé mercredi que les dernières dates de la tournée This Is Me… Now ont été annulées. Au total, sept spectacles, tous prévus à la fin du mois d’août, ont été rayés de la liste : Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans et Houston.

Selon EW, « un problème logistique avec le promoteur » serait à l’origine de cette décision, qui survient néanmoins dans un contexte de vente pour JLo, qui entamera sa tournée en juin – sa première en cinq ans.

La tournée compte encore une trentaine d’arrêts en Amérique du Nord. Selon le site Ticketmaster, la vaste majorité des billets n’ont toujours pas trouvé preneurs, près d’un mois après leur mise en vente.

Pour le spectacle au Centre Bell, prévu le 5 août, les sièges éloignés (sections 200, 300 et 400) sont pratiquement tous remplis, mais le choix abonde encore dans les sections proches de la scène, où les billets se vendent à 250 $ et plus l’unité.

Sortie à la mi-février, This Is Me… Now est le neuvième album studio de Jennifer Lopez et son premier depuis 10 ans. Pour souligner sa sortie, la chanteuse a produit le film This Is Me… Now : A Love Story, dont le scénario est signé par son mari, Ben Affleck. Selon le magazine Variety, il s’agit d’un « projet multimédia » de 20 millions, autofinancé, qui raconte les retrouvailles du duo, qui s’est marié en 2022, près de 20 ans après leur séparation.

