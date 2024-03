Des grêlons de 10 centimètres ont été signalés dans la ville de Wabaunsee et des grêlons de 7,6 centimètres dans le comté de Geary, près de Junction City et de Fort Riley, a indiqué M. Wolters.

(Saint-Louis) Une importante tempête de neige s’abattait jeudi sur le Colorado, entraînant la fermeture de nombreuses écoles et administrations, ainsi que de tronçons d’autoroutes menant à la région de Denver, les météorologues annonçant des conditions de circulation difficiles, voire impossibles.

Jim Salter Associated Press

« Notre ville n’a pas connu une telle tempête depuis plusieurs années », a déclaré mercredi le maire de Denver, Mike Johnston, sur X.

La tempête, qui a commencé mercredi soir, ne devrait pas se calmer avant vendredi. Les accumulations de neige les plus importantes étaient attendues dans les montagnes de la chaîne frontale et les contreforts, avec une large zone qui devrait recevoir de 45 à 91 centimètres, et certaines quantités dépassant 1,2 mètre, a déclaré le Service national de météorologie.

Des sections de l’autoroute 70 ont été fermées dans les montagnes du Colorado.

« D’énormes flocons tombent en masse », a indiqué le bureau du service météorologique de Boulder sur les réseaux sociaux tôt jeudi.

La tempête a commencé sous forme de pluie dans la région de Denver et s’est transformée en neige. On s’attend à ce que la région reçoive entre 25 et 50 centimètres de neige, et jusqu’à 60 centimètres dans la banlieue ouest, a indiqué le service météorologique.

Denver a déployé 36 chasse-neige résidentiels à partir de 3 heures du matin jeudi, afin de déblayer les premiers centimètres de neige dans les rues, pour aider à dégager les voies d’accès aux rues principales.

L’aéroport international de Denver était ouvert tôt jeudi, mais au moins quelques centaines de vols à destination et en provenance de cet aéroport ont été annulés ou retardés, selon Flightaware.com.

Grêlons gorilles

De gros morceaux de grêle ont bombardé une partie du Kansas et du Missouri mercredi soir, immobilisant la circulation sur l’autoroute 70, alors que les tempêtes ont donné naissance à de possibles tornades et que les météorologues ont exhorté les habitants à rester à l’intérieur.

Trois tornades ont été signalées dans les comtés de Wabaunsee et de Shawnee, avec des structures endommagées, mais aucun blessé ou maison endommagée, selon le météorologue Matt Wolters du bureau de Topeka du Service national de météorologie. Des équipes d’enquêteurs prévoient de se rendre sur place jeudi pour évaluer les dégâts, a-t-il ajouté.

Des grêlons de 10 centimètres ont été signalés dans la ville de Wabaunsee et des grêlons de 7,6 centimètres dans le comté de Geary, près de Junction City et de Fort Riley, a indiqué M. Wolters.

Les descriptions des grêlons vont de la taille d’une balle de golf à celle d’une pomme, en passant par celle d’une balle molle ou d’une balle de baseball.

Alex Sosnowski, météorologue senior chez AccuWeather, a annoncé précédemment que les grêlons prévus avaient été qualifiés de « grêlons gorilles » en raison de leur taille potentielle.

« Ce terme a été inventé par Reed Timmer, un chasseur d’orages qui se qualifie lui-même de météorologue de l’extrême, a expliqué M. Sosnowski. Dans le cas présent, ce terme pourrait s’appliquer : certains grêlons du centre-nord du Kansas au centre-nord du Missouri pourraient être aussi gros qu’une balle de baseball. »

« Lorsqu’ils atteignent la taille d’une balle de tennis, d’une balle de baseball ou, Dieu nous en préserve, d’une balle molle, ils peuvent causer des dégâts considérables et, s’ils sont frappés à la tête, ils peuvent être mortels », a ajouté M. Sosnowski.

La circulation a été interrompue pendant un certain temps sur une partie de l’autoroute 70 en raison de la chute des grêlons, a indiqué le Service national de météorologie sur X. Des images de gros morceaux de grêlons et d’au moins un pare-brise fissuré ont été diffusées sur KSHB-TV.

En fin de journée mercredi, les prévisionnistes ont émis des alertes à la tornade dans les régions autour de Topeka et vers le nord, tandis que des alertes aux orages violents ont été émises au nord-est de Kansas City, dans le Missouri.

« Si vous êtes concerné par cette alerte, éloignez-vous des fenêtres et abritez-vous à l’intérieur dès maintenant », a posté le Service national de météorologie sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Le service météorologique a indiqué que la tempête avait déjà produit des grêlons de la taille d’un ballon de football, soit des morceaux de 8,9 centimètres.

Le service météorologique a également lancé une veille d’orages violents pour certaines parties de l’Illinois, de l’Iowa, du Missouri et du Kansas jusqu’à jeudi matin, après quoi les prévisionnistes ont indiqué que la tempête se déplacerait vers l’est.

Bien que la menace de grêle diminue jeudi, les météorologues ont prévenu que de fortes pluies et des vents violents étaient toujours possibles du nord-est du Texas jusqu’au centre du Missouri.

La menace la plus importante pour vendredi est celle de pluies torrentielles, pouvant atteindre dix centimètres à certains endroits, sur une ligne allant du centre de la Louisiane au centre de l’Arkansas, a indiqué M. Sosnowski.