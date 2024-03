Un enregistrement devant public permet de revivre les derniers moments de Damo Suzuki à la tête du mythique groupe

On apprenait il y a un mois la mort du Japonais Damo Suzuki, à l’âge plus ou moins vénérable de 74 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sachez que cet extraterrestre fut chanteur au sein du groupe allemand Can au début des années 1970, ce qui lui vaut en soi une place à part dans l’histoire du rock.

Hasard du calendrier : son triste départ coïncide avec la sortie toute récente d’un « live » inédit de Can, concert enregistré à Paris en mai 1973.

Cet enregistrement circulait depuis un bon moment sous le manteau, mais le voici en version officielle, entérinée par le claviériste Irmin Shmidt en personne, seul membre survivant de cette formation culte dont l’influence sur le rock ne cesse de grandir depuis le début des années 1980. Toute l’incandescence de ce fleuron du krautrock est ici réunie, avec ses longues improvisations (entre 9 et 36 minutes !), ses rythmes répétitifs, ses sons décalés, sa guitare psyché-funk, ses grooves hypnotiques et les interventions vocales de Suzuki, un instrument parmi les autres.

Il s’agirait d’une des dernières apparitions du chanteur avec le groupe, tout juste avant son envol pour une longue et erratique carrière solo. C’est aussi Can au sommet de sa forme, à son époque la plus inspirée, celle de l’album Ege Bamyasi et de sa chanson la plus connue : Vitamin C.

