Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

The Dandy Warhols

Les Américains The Dandy Warhols font paraître aujourd’hui Rockmaker, un album foncièrement rock (son titre l’indique) où une teinte hippy psychédélique ou une pointe d’électro se font entendre à l’occasion. Nuls autres que Slash, Debbie Harry et Black Francis se joignent ponctuellement à la formation sur cet album qui marque les 30 ans depuis la fondation du groupe (dont 20 ans depuis la parution de son premier album, Dandys Rule OK). Courtney Taylor-Taylor, par son écriture et ses jeux de voix, mène son quatuor issu de la scène de Portland sur une trajectoire que la critique spécialisée semble beaucoup apprécier.

Erika Angell

Erika Angell est devenue avec les années une incontournable de la scène indie montréalaise, tant au sein du groupe Thus Owls que comme collaboratrice régulière de Patrick Watson. La compositrice et chanteuse d’origine suédoise met depuis plus de 10 ans sa voix unique et son intelligence artistique au service d’une multitude de projets, et The Obsession with Her Voice est officiellement son premier album solo. Elle y mène encore plus loin son désir de créer de nouvelles textures et sonorités, dans un cadre électronique et expérimental qui inclut aussi des cordes et des percussions. Mais l’instrument principal y est certainement sa voix, qui y est triturée et transformée, mais aussi souvent très grave, comme si elle venait des profondeurs de son être. Un voyage étrange et envoûtant.

Rita Tabbakh

Habituée des comédies musicales, Rita Tabbakh se glisse depuis 18 ans dans la peau des autres, enfilant aussi bien les ensembles vaporeux de Shéhérazade que les robes noires de Morticia dans La famille Addams. Ce premier album de chansons originales est très justement intitulé Je suis moi, alors que la chanteuse prend la parole sous son nom avec une foule de collaborateurs de talent – Catherine Major, Eli Rose, Fanny Bloom, Alexandre Désilets, pour ne nommer que ceux-là –, en plus de signer la chanson Je me suis perdue avec son ami Marc-André Sauvegeau. L’album, réalisé par Jacques Roy (Dominique Fils-Aimé), est une célébration de la force féminine, un doux appel à la bienveillance et à l’amour, et met bien sûr en valeur la voix très pure d’une interprète qui a des choses à dire.

