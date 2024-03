En insufflant un psychédélisme léger et des couleurs dans son univers musical habituellement fait de jeux d’ombres et de lumière, Norah Jones offre son disque le plus intéressant depuis longtemps.

On reproche souvent à Norah Jones d’être trop sage. Sans se contenter de faire la bonne élève, elle sort rarement du cadre et offre des chansons parfois si parfaites qu’elles en sont un brin ennuyeuses. Avec Visions, elle met enfin le pied à côté des sentiers qu’elle a l’habitude d’arpenter.

Ne haussons pas trop les attentes : Norah Jones n’opère pas un virage radical. Son chant est, le plus souvent, aussi moelleux que d’habitude. Elle ne se presse pas non plus. On la sait habituée aux rythmes en demi-teinte et elle garde ces cadences lentes ou d’allure moyenne auxquelles elle nous a habitués depuis Come Away With Me, son immensément populaire premier disque.

Visions est né de… visions nocturnes, a expliqué la chanteuse. Ce n’est pas un album vaporeux ni feutré pour autant. Il met de l’avant des guitares granuleuses, saturées, un brin tendues parfois, sans jamais être vraiment rock, un piano ne fait toujours le beau et des chœurs qui font de belles arabesques. Il y a quelque chose de psychédélique dans ces rêveries-là. Une idée de psychédélisme, plutôt, mêlée avec de la soul rétro.

En fait, on a l’impression que Norah Jones se lâche enfin sur ce disque-là. Ça s’entend dans son jeu au piano autant que dans son chant (elle ose ici et là une voix de fausset). Elle chante qu’elle se sent enfin libre et on la croit. Elle chante qu’elle a envie de danser et on l’imagine presque quitter la sécurité de son banc de piano pour esquisser quelques pas.

Norah Jones signe ici (avec la collaboration du compositeur Leon Michels) un disque coloré, riche, mélodiquement audacieux par moments et toujours facile d’approche. Après tant d’années, on ne s’attendait plus à ce qu’elle publie un disque qu’on écoutera – enfin ! – autrement que pour envelopper nos soupers ou nos fins de soirée.

