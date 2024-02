(Tokyo) Fraîchement auréolée de sa consécration historique aux Grammy Awards, la chanteuse Taylor Swift a donné mercredi à Tokyo le coup d’envoi d’une tournée à guichets fermés d’un mois en Asie-Pacifique, où un public survolté a attendu la vedette avec impatience.

Plus d’un millier d’admirateurs ont bravé le froid mercredi matin dans la capitale japonaise, formant d’interminables files pour tenter d’acheter des produits à l’effigie de la vedette américaine avant ses quatre concerts tokyoïtes.

Ils font partie de sa tournée mondiale Eras Tour, qui a déjà rapporté plus d’un milliard de dollars, une première dans l’histoire de la musique.

« Salut, nous sommes les Swifties de Taïwan », proclamait une gigantesque banderole décorée de photos de la chanteuse, au côté de laquelle des admirateurs se faisaient prendre en photo devant le Tokyo Dome, le stade de baseball de 55 000 places où auront lieu les concerts japonais de la vedette.

Les plus chanceux avaient pu obtenir des billets via une loterie très disputée, parcourant pour certains des milliers de kilomètres pour venir applaudir leur idole.

« Nous sommes venus jusqu’au Japon juste pour le concert, car nous n’avons pas pu avoir de billets en Australie », a déclaré à l’AFP Ebony Donohue, 18 ans, tout sourire.

« Je suis tellement impatiente de la voir enfin. Toute sa musique est si différente. On peut facilement s’identifier à elle, elle est forte et épatante », a-t-elle ajouté.

Elle « me donne confiance en moi »

De nombreuses admiratrices vêtues de mini-jupes, de vestes brillantes ou de t-shirts frappés des initiales « TS » prenaient la pose devant le stade, avant ce concert que certains attendaient depuis plusieurs années.

« J’écoute ses chansons depuis que je suis au collège », a dit Saya Matsuo, un jeune Japonais de 25 ans. « C’est la première fois que je vais la voir en concert et je suis surexcité. C’est quelqu’un qui touche le cœur des gens, les fait chanter et danser. J’adore sa personnalité ».

« Quand j’écoute ses chansons, je me sens pleine d’énergie et cela me donne confiance en moi », a expliqué Hikari Oka, une étudiante de 18 ans qui faisait la queue depuis le petit matin devant le stand de produits dérivés.

La vague Taylor Swift a atteint son paroxysme dimanche quand l’artiste de 34 ans est entrée dans l’histoire de la pop en remportant un quatrième Grammy pour le titre prestigieux du meilleur album de l’année, dépassant Frank Sinatra, Paul Simon ou Stevie Wonder.

Un Tokyo-Las Vegas express samedi soir

Après son dernier concert japonais samedi, la vedette filera directement à Las Vegas pour assister au Super Bowl et y applaudir son petit ami Travis Kelce, vedette des Chiefs de Kansas City.

Leur idylle, hypermédiatisée, a fait grincer des dents des commentateurs et personnalités de droite, qui ont commencé à propager en masse une théorie du complot selon laquelle cette union serait destinée à truquer la grand-messe du football américain et même à influencer l’élection présidentielle aux États-Unis.

Après cet interlude romantico-sportif, l’icône de la pop doit ensuite retraverser le Pacifique pour se produire en Australie et à Singapour avant de gagner l’Europe, pour une tournée qui pourrait engranger au total deux milliards de dollars de recettes, et provoquer des remous dans les économies locales.

Le géant du voyage Amadeus a constaté une « augmentation extraordinaire de l’intérêt » pour les villes-étapes de la tournée de Taylor Swift en Asie-Pacifique.

Le Japon, qui ne sait plus où donner de la tête cette semaine, accueille aussi une autre superstar mondiale, le footballeur Lionel Messi, dont l’équipe de l’Inter Miami affronte mercredi le Vissel Kobe lors d’un match amical à Tokyo.